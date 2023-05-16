Стартовая цена недостроя снижена на 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске проходят очередные торги по продаже недостроя, расположенного напротив ТРК «Фокус», ранее частично принадлежавшего депутату заксобрания региона Сергею Буякову. На этот раз стартовая цена лота была снижена на 2 млн рублей и составила 40 млн 516 тысяч рублей. Заявку на участие в торгах подали две кампании, ООО «Стройдом» и ООО СЗ «Каскад», сообщается в документации на сайте мэрии.

«Допущены к участию в торгах и признаны участниками аукциона ООО „Стройдом“ и ООО СЗ „Каскад“. Задаток составил 8 млн 103 тысячи рублей, шаг аукциона — 405 тысяч рублей. Объект расположен по адресу: Челябинская область, Челябинск, проспект Победы, путем продажи с публичных торгов», — сообщается на сайте мэрии.

На данный момент степень готовности здания составляет 15%. Площадь под застройку — 17 тысяч 513 квадратных метров.

В середине 2000-х на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской фирма «Росстрой» к саммитам ШОС и БРИКС собиралась возвести отель на 275 мест. В здании должно было быть два корпуса высотой 24 и 17 этажей. Объект так и не был достроен, стройка заморожена. По данным картотеки арбитражных дел, кампания «Росстрой» задолжала мэрии крупную сумму за аренду данного земельного участка.