16 мая 2023

В Челябинске выставлен на торги недостроенный отель депутата Буякова. Скрин

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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Стартовая цена недостроя снижена на 2 млн рублей Фото:

В Челябинске проходят очередные торги по продаже недостроя, расположенного напротив ТРК «Фокус», ранее частично принадлежавшего депутату заксобрания региона Сергею Буякову. На этот раз стартовая цена лота была снижена на 2 млн рублей и составила 40 млн 516 тысяч рублей. Заявку на участие в торгах подали две кампании, ООО «Стройдом» и ООО СЗ «Каскад», сообщается в документации на сайте мэрии.

«Допущены к участию в торгах и признаны участниками аукциона ООО „Стройдом“ и ООО СЗ „Каскад“. Задаток составил 8 млн 103 тысячи рублей, шаг аукциона — 405 тысяч рублей. Объект расположен по адресу: Челябинская область, Челябинск, проспект Победы, путем продажи с публичных торгов», — сообщается на сайте мэрии.

На данный момент степень готовности здания составляет 15%. Площадь под застройку — 17 тысяч 513 квадратных метров.

В середине 2000-х на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской фирма «Росстрой» к саммитам ШОС и БРИКС собиралась возвести отель на 275 мест. В здании должно было быть два корпуса высотой 24 и 17 этажей. Объект так и не был достроен, стройка заморожена. По данным картотеки арбитражных дел, кампания «Росстрой» задолжала мэрии крупную сумму за аренду данного земельного участка.

Недостроенный отель находится на северо-западе, напротив ТРК «Фокус»
Недостроенный отель находится на северо-западе, напротив ТРК «Фокус»

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В Челябинске проходят очередные торги по продаже недостроя, расположенного напротив ТРК «Фокус», ранее частично принадлежавшего депутату заксобрания региона Сергею Буякову. На этот раз стартовая цена лота была снижена на 2 млн рублей и составила 40 млн 516 тысяч рублей. Заявку на участие в торгах подали две кампании, ООО «Стройдом» и ООО СЗ «Каскад», сообщается в документации на сайте мэрии. «Допущены к участию в торгах и признаны участниками аукциона ООО „Стройдом“ и ООО СЗ „Каскад“. Задаток составил 8 млн 103 тысячи рублей, шаг аукциона — 405 тысяч рублей. Объект расположен по адресу: Челябинская область, Челябинск, проспект Победы, путем продажи с публичных торгов», — сообщается на сайте мэрии. На данный момент степень готовности здания составляет 15%. Площадь под застройку — 17 тысяч 513 квадратных метров. В середине 2000-х на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской фирма «Росстрой» к саммитам ШОС и БРИКС собиралась возвести отель на 275 мест. В здании должно было быть два корпуса высотой 24 и 17 этажей. Объект так и не был достроен, стройка заморожена. По данным картотеки арбитражных дел, кампания «Росстрой» задолжала мэрии крупную сумму за аренду данного земельного участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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