16 мая 2023
15 мая 2023

Жителям ЯНАО запретят покупать алкоголь

Жителям ЯНАО из-за празднования «Последнего звонка» не разрешат покупать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, алкоголь, красное белое, магазин, кб
В Муравленко 20 мая нельзя будет купить алкоголь Фото:

Жителям Муравлено (ЯНАО) в связи празднованием «Последнего звонка» 20 мая не разрешат покупать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В связи с проведением „Последнего звонка“ 20 мая продажа алкоголя будет запрещена. Постановление администрации города от 02.08.2016 № 351, закон ЯНАО от 24.06.2016 N 66-ЗАО», — сказано в сообщении. В правительстве региона URA.RU сообщили, что запрет на продажу спиртного действует во всех городах округа.

В 2022 году жителям запретили покупать алкоголь из-за выпускных. Тогда праздник состоялся 18 июня.

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Жителям Муравлено (ЯНАО) в связи празднованием «Последнего звонка» 20 мая не разрешат покупать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В связи с проведением „Последнего звонка“ 20 мая продажа алкоголя будет запрещена. Постановление администрации города от 02.08.2016 № 351, закон ЯНАО от 24.06.2016 N 66-ЗАО», — сказано в сообщении. В правительстве региона URA.RU сообщили, что запрет на продажу спиртного действует во всех городах округа. В 2022 году жителям запретили покупать алкоголь из-за выпускных. Тогда праздник состоялся 18 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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