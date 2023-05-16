Жителям ЯНАО запретят покупать алкоголь

В Муравленко 20 мая нельзя будет купить алкоголь
Жителям Муравлено (ЯНАО) в связи празднованием «Последнего звонка» 20 мая не разрешат покупать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В связи с проведением „Последнего звонка“ 20 мая продажа алкоголя будет запрещена. Постановление администрации города от 02.08.2016 № 351, закон ЯНАО от 24.06.2016 N 66-ЗАО», — сказано в сообщении. В правительстве региона URA.RU сообщили, что запрет на продажу спиртного действует во всех городах округа.
В 2022 году жителям запретили покупать алкоголь из-за выпускных. Тогда праздник состоялся 18 июня.
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