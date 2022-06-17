В ЯНАО запретили продавать спиртное

Ограничения ввели из-за школьных выпускных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе ограничат продажу спиртного из-за проведения школьных выпускных. 18 июня бал состоится в Новом Уренгое, сообщается на сайте мэрии.

«В связи с проведением единого выпускного бала для учеников 11 классов ограничивается розничная продажа алкогольной продукции с 10.00 до 22.00 часов 18 июня», — указано на официальном сайте администрации Нового Уренгоя. Запрет действует во всех городах и поселках округа, сообщает «Ямал 1».

Выпускные у одиннадцатиклассников Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского состоятся 18 июня. 19 июня со школой простятся выпускники Ноябрьска, ученики Муравленко — 24 июня, Лабытнанги — 25 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничивали продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в администрациях муниципалитетов.