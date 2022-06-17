17 июня 2022
16 июня 2022

В ЯНАО запретили продавать спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок. Выпускники школ. Челябинск, алкомаркет, красное белое
Ограничения ввели из-за школьных выпускных Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе ограничат продажу спиртного из-за проведения школьных выпускных. 18 июня бал состоится в Новом Уренгое, сообщается на сайте мэрии.

«В связи с проведением единого выпускного бала для учеников 11 классов ограничивается розничная продажа алкогольной продукции с 10.00 до 22.00 часов 18 июня», — указано на официальном сайте администрации Нового Уренгоя. Запрет действует во всех городах и поселках округа, сообщает «Ямал 1».

Выпускные у одиннадцатиклассников Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского состоятся 18 июня. 19 июня со школой простятся выпускники Ноябрьска, ученики Муравленко — 24 июня, Лабытнанги — 25 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничивали продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в администрациях муниципалитетов.

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В Ямало-Ненецком автономном округе ограничат продажу спиртного из-за проведения школьных выпускных. 18 июня бал состоится в Новом Уренгое, сообщается на сайте мэрии. «В связи с проведением единого выпускного бала для учеников 11 классов ограничивается розничная продажа алкогольной продукции с 10.00 до 22.00 часов 18 июня», — указано на официальном сайте администрации Нового Уренгоя. Запрет действует во всех городах и поселках округа, сообщает «Ямал 1». Выпускные у одиннадцатиклассников Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского состоятся 18 июня. 19 июня со школой простятся выпускники Ноябрьска, ученики Муравленко — 24 июня, Лабытнанги — 25 июня. Ранее URA.RU сообщало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничивали продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в администрациях муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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