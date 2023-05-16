16 мая 2023

Пермские кофейни стали продавать кофе на грудном молоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Мечтатели". Екатеринбург, кофе, мечтатели ресторан
Стоимость кофе на грудном молоке — 650 рублей Фото:

Пермский предприниматель Максим Кобелев анонсировал в своей сети кофеен «Кофе Смайл» новый напиток — кофе на грудном молоке. Молоко предоставляют кормящие пермские мамы, рассказал бизнесмен URA.RU.

«Молоко настоящее, не синтетическое. Оно хранится в специальных пакетах, которые продаются в аптеке для хранения грудного молока», — рассказал Кобелев. Предприниматель отмечает, что ничего необычного в использовании грудного молока нет. Мамы часто сцеживают молоко в стерилизованные пакеты и замораживают, чтобы потом накормить малыша.

Капучино на грудном молоке делают так же, как и на коровьем. Молоко взбивают паром до нужной температуры и вливают в горячий эспрессо. Чтобы попробовать кофе на грудном молоке, придется заплатить 650 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают работать на производстве кофе. Сотрудникам обещают зарплату в 240 тысяч рублей.

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Пермский предприниматель Максим Кобелев анонсировал в своей сети кофеен «Кофе Смайл» новый напиток — кофе на грудном молоке. Молоко предоставляют кормящие пермские мамы, рассказал бизнесмен URA.RU. «Молоко настоящее, не синтетическое. Оно хранится в специальных пакетах, которые продаются в аптеке для хранения грудного молока», — рассказал Кобелев. Предприниматель отмечает, что ничего необычного в использовании грудного молока нет. Мамы часто сцеживают молоко в стерилизованные пакеты и замораживают, чтобы потом накормить малыша. Капучино на грудном молоке делают так же, как и на коровьем. Молоко взбивают паром до нужной температуры и вливают в горячий эспрессо. Чтобы попробовать кофе на грудном молоке, придется заплатить 650 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают работать на производстве кофе. Сотрудникам обещают зарплату в 240 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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