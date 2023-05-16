Пермские кофейни стали продавать кофе на грудном молоке

Пермский предприниматель Максим Кобелев анонсировал в своей сети кофеен «Кофе Смайл» новый напиток — кофе на грудном молоке. Молоко предоставляют кормящие пермские мамы, рассказал бизнесмен URA.RU.
«Молоко настоящее, не синтетическое. Оно хранится в специальных пакетах, которые продаются в аптеке для хранения грудного молока», — рассказал Кобелев. Предприниматель отмечает, что ничего необычного в использовании грудного молока нет. Мамы часто сцеживают молоко в стерилизованные пакеты и замораживают, чтобы потом накормить малыша.
Капучино на грудном молоке делают так же, как и на коровьем. Молоко взбивают паром до нужной температуры и вливают в горячий эспрессо. Чтобы попробовать кофе на грудном молоке, придется заплатить 650 рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают работать на производстве кофе. Сотрудникам обещают зарплату в 240 тысяч рублей.
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