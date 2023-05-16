Тюменцам рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе

Турагенты посоветовали тюменцам выбирать несезонные направления для отдыха, чтобы сэкономить

17 мая 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Тюменцам посоветовали выбирать несезонные направления Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцам посоветовали выбирать несезонные направления для отдыха и пользоваться услугой раннего бронирования, чтобы сэкономить на летнем отпуске. Об этом URA.RU сообщили представители нескольких турагентств. «Мы всегда рекомендуем туристам бронировать заранее, чтобы, во-первых, всегда были места в те отели, в которые им хочется попасть. А во-вторых, чтобы не переплачивать. Потому что если и остаются места в отеле, то эти номера уже повышенных категорий, а они дорогие. <…> Путешествие в низкий сезон в конкретных странах также удешевляет поездки», — рассказала URA.RU руководитель мастерской путешествий «Зефир» Земфира Садыкова. По словам турагентов, несезонными направлениями из-за погодных условий летом считаются Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Шри-Ланка и Таиланд. Также специалисты рекомендуют тюменцам мониторить акции от отелей и авиакомпаний и обращать внимание на горящие путевки. Однако турагенты предупредили, что последний вариант подходит не для всех. «Здесь нет гарантий. Если вы привязаны к определенным датам отпуска, то ждать горящие путевки — это не ваш вариант. Горящие путевки подходят для тех, у кого отпуск длится все лето», — сообщила URA.RU директор агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Туристам, которые хотят отдохнуть именно в Турции, специалист посоветовала отправляться в эту страну осенью. «Некоторые отели при бронировании за 4-6 месяцев дают скидку до 30%. Если возьмем самое популярное направление, то есть Турцию, то лучше выбрать октябрь. Там прекрасная погода, бархатный сезон, и цена намного дешевле, чем если бы вы поехали летом», — добавила Приходько. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали экономить на качестве отдыха. Из-за высоких цен на зарубежные курорты жители стали выбирать отели с меньшим количеством звезд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам посоветовали выбирать несезонные направления для отдыха и пользоваться услугой раннего бронирования, чтобы сэкономить на летнем отпуске. Об этом URA.RU сообщили представители нескольких турагентств. «Мы всегда рекомендуем туристам бронировать заранее, чтобы, во-первых, всегда были места в те отели, в которые им хочется попасть. А во-вторых, чтобы не переплачивать. Потому что если и остаются места в отеле, то эти номера уже повышенных категорий, а они дорогие. <…> Путешествие в низкий сезон в конкретных странах также удешевляет поездки», — рассказала URA.RU руководитель мастерской путешествий «Зефир» Земфира Садыкова. По словам турагентов, несезонными направлениями из-за погодных условий летом считаются Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Шри-Ланка и Таиланд. Также специалисты рекомендуют тюменцам мониторить акции от отелей и авиакомпаний и обращать внимание на горящие путевки. Однако турагенты предупредили, что последний вариант подходит не для всех. «Здесь нет гарантий. Если вы привязаны к определенным датам отпуска, то ждать горящие путевки — это не ваш вариант. Горящие путевки подходят для тех, у кого отпуск длится все лето», — сообщила URA.RU директор агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Туристам, которые хотят отдохнуть именно в Турции, специалист посоветовала отправляться в эту страну осенью. «Некоторые отели при бронировании за 4-6 месяцев дают скидку до 30%. Если возьмем самое популярное направление, то есть Турцию, то лучше выбрать октябрь. Там прекрасная погода, бархатный сезон, и цена намного дешевле, чем если бы вы поехали летом», — добавила Приходько. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали экономить на качестве отдыха. Из-за высоких цен на зарубежные курорты жители стали выбирать отели с меньшим количеством звезд.