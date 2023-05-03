03 мая 2023

Тюменцы стали экономить на качестве отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, анталья, отдых в турции
Тюменцы стали выбирать отели уровнем ниже, чтобы сэкономить на летнем отдыхе Фото:

Жители Тюмени из-за высоких цен на зарубежные курорты начали экономить на качестве отдыха и выбирать отели с меньшим количеством звезд. Об этом URA.RU рассказала менеджер турагентства «Зефир» Юлия Лисина.

«Цены выше в сравнение с прошлым годом и не каждый может себе позволить отпуск, особенно это чувствуется на семьях с детьми. Если раньше могли позволить улететь в пятерку уровня выше, в этом году уже очень дорого, поэтому сокращают количество ночей или выбирают отели ниже уровня», — рассказала URA.RU Лисина. Также менеджер добавила, что заметно выросли цены на отдых в Турции в летний период.

Ранее URA.RU писало, что на майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Дагестан. Стоимость туров туда на шесть дней начиняется от 66 тысяч рублей, сообщил турагент компании Travel service.

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Жители Тюмени из-за высоких цен на зарубежные курорты начали экономить на качестве отдыха и выбирать отели с меньшим количеством звезд. Об этом URA.RU рассказала менеджер турагентства «Зефир» Юлия Лисина. «Цены выше в сравнение с прошлым годом и не каждый может себе позволить отпуск, особенно это чувствуется на семьях с детьми. Если раньше могли позволить улететь в пятерку уровня выше, в этом году уже очень дорого, поэтому сокращают количество ночей или выбирают отели ниже уровня», — рассказала URA.RU Лисина. Также менеджер добавила, что заметно выросли цены на отдых в Турции в летний период. Ранее URA.RU писало, что на майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Дагестан. Стоимость туров туда на шесть дней начиняется от 66 тысяч рублей, сообщил турагент компании Travel service.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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