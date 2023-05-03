Тюменцы стали экономить на качестве отдыха

04 мая 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Тюменцы стали выбирать отели уровнем ниже, чтобы сэкономить на летнем отдыхе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тюмени из-за высоких цен на зарубежные курорты начали экономить на качестве отдыха и выбирать отели с меньшим количеством звезд. Об этом URA.RU рассказала менеджер турагентства «Зефир» Юлия Лисина. «Цены выше в сравнение с прошлым годом и не каждый может себе позволить отпуск, особенно это чувствуется на семьях с детьми. Если раньше могли позволить улететь в пятерку уровня выше, в этом году уже очень дорого, поэтому сокращают количество ночей или выбирают отели ниже уровня», — рассказала URA.RU Лисина. Также менеджер добавила, что заметно выросли цены на отдых в Турции в летний период. Ранее URA.RU писало, что на майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Дагестан. Стоимость туров туда на шесть дней начиняется от 66 тысяч рублей, сообщил турагент компании Travel service.

Жители Тюмени из-за высоких цен на зарубежные курорты начали экономить на качестве отдыха и выбирать отели с меньшим количеством звезд. Об этом URA.RU рассказала менеджер турагентства «Зефир» Юлия Лисина. «Цены выше в сравнение с прошлым годом и не каждый может себе позволить отпуск, особенно это чувствуется на семьях с детьми. Если раньше могли позволить улететь в пятерку уровня выше, в этом году уже очень дорого, поэтому сокращают количество ночей или выбирают отели ниже уровня», — рассказала URA.RU Лисина. Также менеджер добавила, что заметно выросли цены на отдых в Турции в летний период. Ранее URA.RU писало, что на майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Дагестан. Стоимость туров туда на шесть дней начиняется от 66 тысяч рублей, сообщил турагент компании Travel service.