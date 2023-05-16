Сотрудник Курганского машиностроительного завода Александр Ш. спас ребенка во время масштабного пожара. Заводчанин, который в составе группы добровольцев помогал эвакуировать жителей СНТ, услышал крик ребенка и вытащил его из дыма, сообщается в telegram-канале КМЗ.
«7 мая на КМЗ собрали всех, кто хотел помочь в тушении пожаров. По дачам на шоссе Тюнина уже шел открытый огонь, ветер сумасшедший. Нам дали команду идти по участкам, выводить людей, отвязывать животных. Кругом дым валит, баллоны газовые взрываются — жутковато. Тут услышал детский крик. Побежал на голос. Даже не думал: опасно ли, хватит ли дыхания. Вижу, мальчик лет девяти, ко мне сразу бросился. Схватил его на руки, и скорей из дыма. Он все спрашивал: „Дяденька, вы кто?“ Тараторил, что мама за ним бежала, упала. Ее наши так и не смогли найти. Позже узнал, что она погибла. Страшно! У меня самого трое детей… Когда из дыма выбрались, заметил, что ребенок черный, как уголек. Передал пацана врачам», — рассказал Александр.
Мужчина работает на КМЗ заместителем начальника цеха механосборочного завода. Мальчик проходит лечение в больнице имени Красного креста. Александр планирует его навестить.
Ранее URA.RU писало, что под Курганом при масштабном пожаре 7 мая пропала женщина. Тело пропавшей обнаружили позже.
Замначальника цеха механосборочного завода (КМЗ) спас девятилетнего мальчика при масштабном пожаре под Курганом
Сотрудник Курганского машиностроительного завода Александр Ш. спас ребенка во время масштабного пожара. Заводчанин, который в составе группы добровольцев помогал эвакуировать жителей СНТ, услышал крик ребенка и вытащил его из дыма, сообщается в telegram-канале КМЗ. «7 мая на КМЗ собрали всех, кто хотел помочь в тушении пожаров. По дачам на шоссе Тюнина уже шел открытый огонь, ветер сумасшедший. Нам дали команду идти по участкам, выводить людей, отвязывать животных. Кругом дым валит, баллоны газовые взрываются — жутковато. Тут услышал детский крик. Побежал на голос. Даже не думал: опасно ли, хватит ли дыхания. Вижу, мальчик лет девяти, ко мне сразу бросился. Схватил его на руки, и скорей из дыма. Он все спрашивал: „Дяденька, вы кто?“ Тараторил, что мама за ним бежала, упала. Ее наши так и не смогли найти. Позже узнал, что она погибла. Страшно! У меня самого трое детей… Когда из дыма выбрались, заметил, что ребенок черный, как уголек. Передал пацана врачам», — рассказал Александр. Мужчина работает на КМЗ заместителем начальника цеха механосборочного завода. Мальчик проходит лечение в больнице имени Красного креста. Александр планирует его навестить. Ранее URA.RU писало, что под Курганом при масштабном пожаре 7 мая пропала женщина. Тело пропавшей обнаружили позже.