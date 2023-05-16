Сотрудник курганского военного завода спас ребенка при пожаре. Фото

17 мая 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Мужчина услышал крик ребенка и вынес его с задымленной территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник Курганского машиностроительного завода Александр Ш. спас ребенка во время масштабного пожара. Заводчанин, который в составе группы добровольцев помогал эвакуировать жителей СНТ, услышал крик ребенка и вытащил его из дыма, сообщается в telegram-канале КМЗ. «7 мая на КМЗ собрали всех, кто хотел помочь в тушении пожаров. По дачам на шоссе Тюнина уже шел открытый огонь, ветер сумасшедший. Нам дали команду идти по участкам, выводить людей, отвязывать животных. Кругом дым валит, баллоны газовые взрываются — жутковато. Тут услышал детский крик. Побежал на голос. Даже не думал: опасно ли, хватит ли дыхания. Вижу, мальчик лет девяти, ко мне сразу бросился. Схватил его на руки, и скорей из дыма. Он все спрашивал: „Дяденька, вы кто?“ Тараторил, что мама за ним бежала, упала. Ее наши так и не смогли найти. Позже узнал, что она погибла. Страшно! У меня самого трое детей… Когда из дыма выбрались, заметил, что ребенок черный, как уголек. Передал пацана врачам», — рассказал Александр. Мужчина работает на КМЗ заместителем начальника цеха механосборочного завода. Мальчик проходит лечение в больнице имени Красного креста. Александр планирует его навестить. Ранее URA.RU писало, что под Курганом при масштабном пожаре 7 мая пропала женщина. Тело пропавшей обнаружили позже. Замначальника цеха механосборочного завода (КМЗ) спас девятилетнего мальчика при масштабном пожаре под Курганом фото: telegram-канал КМЗ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник Курганского машиностроительного завода Александр Ш. спас ребенка во время масштабного пожара. Заводчанин, который в составе группы добровольцев помогал эвакуировать жителей СНТ, услышал крик ребенка и вытащил его из дыма, сообщается в telegram-канале КМЗ. «7 мая на КМЗ собрали всех, кто хотел помочь в тушении пожаров. По дачам на шоссе Тюнина уже шел открытый огонь, ветер сумасшедший. Нам дали команду идти по участкам, выводить людей, отвязывать животных. Кругом дым валит, баллоны газовые взрываются — жутковато. Тут услышал детский крик. Побежал на голос. Даже не думал: опасно ли, хватит ли дыхания. Вижу, мальчик лет девяти, ко мне сразу бросился. Схватил его на руки, и скорей из дыма. Он все спрашивал: „Дяденька, вы кто?“ Тараторил, что мама за ним бежала, упала. Ее наши так и не смогли найти. Позже узнал, что она погибла. Страшно! У меня самого трое детей… Когда из дыма выбрались, заметил, что ребенок черный, как уголек. Передал пацана врачам», — рассказал Александр. Мужчина работает на КМЗ заместителем начальника цеха механосборочного завода. Мальчик проходит лечение в больнице имени Красного креста. Александр планирует его навестить. Ранее URA.RU писало, что под Курганом при масштабном пожаре 7 мая пропала женщина. Тело пропавшей обнаружили позже.