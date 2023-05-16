Челябинская полиция расследует драку педагогов в скандальном детсаду

В полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта в детсаду «Петушок» в Юрюзани (Пермский край), где, как следует из слов воспитателя Ирины Серегиной, на нее напали коллеги. Эту информацию 17 мая подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ранее детсад уже давал повод для скандала из-за издевательств над малышами.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. По предварительным данным, конфликт между педагогами возник на почве личной неприязни», — отметили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

Серегина заявила в полицию о нападении на нее коллег во время проведения педсовета. По словам пострадавшей, трое педагогов скрутили ее, забрали телефон и удалили запись, которую она вела. В итоге, по словам женщины, она получила телесные повреждения и ссадины.

«Драку с моей мамой и педагогом подначивала заведующая детского садика. Четыре года назад она была уволена по статье за несоответствие занимаемой должности. Она забирала часть стимулирующего фонда воспитателей себе, занималась воровством. После ее прихода в коллективе начались конфликты», — заявила в соцсетях дочь пострадавшей Ксения Серегина и попросила губернатора Алексея Текслера разобраться в ситуации.

Детский сад «Петушок» не в первый раз становится местом скандалов с последующим разбирательством. Летом 2022 года полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с детьми, после того как воспитатель детсада заставила двух девочек чистить унитазы ершиком и стирать «сопливчики».

«Серегину никто не бил, никто не оскорблял. Сейчас в этом разбирается полиция», — заявила URA.RU заведующая детсадом № 7 «Петушок» Оксана Макшанцева.