В Екатеринбурге неизвестные похитили мужчину

В Екатеринбурге 16 мая на Ботанике по улице Родонитовой, 18 двое неизвестных похитили мужчину. Об этом рассказали местные жители.
«Двое крепких мужчин уговаривали пойти с ними третьего, который этого явно не хотел и держался за перила лестницы. Один из похитителей подсечкой повалил жертву и вместе с подельником буквально унес к припаркованной на проезжей части машине», — пишет Е1 по ссылкой на очевидца. На заднем стекле темно-синего автомобиля Volvo S40 наклеена звезда в круге и с овальным символом в центре.
По словам пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, информации о похищении ведомству известна. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.
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