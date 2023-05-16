16 мая 2023

В Екатеринбурге неизвестные похитили мужчину

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Похитители скрылись с места происшествия на темно-синей Volvo S40 Фото:

В Екатеринбурге 16 мая на Ботанике по улице Родонитовой, 18 двое неизвестных похитили мужчину. Об этом рассказали местные жители.

«Двое крепких мужчин уговаривали пойти с ними третьего, который этого явно не хотел и держался за перила лестницы. Один из похитителей подсечкой повалил жертву и вместе с подельником буквально унес к припаркованной на проезжей части машине», — пишет Е1 по ссылкой на очевидца. На заднем стекле темно-синего автомобиля Volvo S40 наклеена звезда в круге и с овальным символом в центре.

По словам пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, информации о похищении ведомству известна. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

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В Екатеринбурге 16 мая на Ботанике по улице Родонитовой, 18 двое неизвестных похитили мужчину. Об этом рассказали местные жители. «Двое крепких мужчин уговаривали пойти с ними третьего, который этого явно не хотел и держался за перила лестницы. Один из похитителей подсечкой повалил жертву и вместе с подельником буквально унес к припаркованной на проезжей части машине», — пишет Е1 по ссылкой на очевидца. На заднем стекле темно-синего автомобиля Volvo S40 наклеена звезда в круге и с овальным символом в центре. По словам пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, информации о похищении ведомству известна. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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