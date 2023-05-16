В Екатеринбурге неизвестные похитили мужчину

17 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Похитители скрылись с места происшествия на темно-синей Volvo S40 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 16 мая на Ботанике по улице Родонитовой, 18 двое неизвестных похитили мужчину. Об этом рассказали местные жители. «Двое крепких мужчин уговаривали пойти с ними третьего, который этого явно не хотел и держался за перила лестницы. Один из похитителей подсечкой повалил жертву и вместе с подельником буквально унес к припаркованной на проезжей части машине», — пишет Е1 по ссылкой на очевидца. На заднем стекле темно-синего автомобиля Volvo S40 наклеена звезда в круге и с овальным символом в центре. По словам пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, информации о похищении ведомству известна. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

В Екатеринбурге 16 мая на Ботанике по улице Родонитовой, 18 двое неизвестных похитили мужчину. Об этом рассказали местные жители. «Двое крепких мужчин уговаривали пойти с ними третьего, который этого явно не хотел и держался за перила лестницы. Один из похитителей подсечкой повалил жертву и вместе с подельником буквально унес к припаркованной на проезжей части машине», — пишет Е1 по ссылкой на очевидца. На заднем стекле темно-синего автомобиля Volvo S40 наклеена звезда в круге и с овальным символом в центре. По словам пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, информации о похищении ведомству известна. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.