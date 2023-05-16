Подростки на мопедах устраивают ДТП на дорогах Кургана

17 мая 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Подростки, которые садятся за руль мопеда, часто не задумываются о своей безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дорогах Кургана нередко происходят ДТП с участием подростков. Информацию об этом сообщили представители пресс-службы управления МВД России по Курганской области. «С начала этого года сотрудники Госавтоинспекции выявили 50 водителей мототранспорта до 16 лет. Первый случай произошел 6 мая на территории Мишкинского округа. 12-летний подросток не справился с управлением и допустил опрокидывание. Ребенок получил травмы. Второе дорожное происшествие совершено 15 мая в Целинном округе. 14-летний подросток на мопеде выехал на встречную полосу и произошло столкновение с автомобилем. Мотоциклист и его 13-летний пассажир травмировались. Обстоятельства и причины этих ДТП устанавливаются», — указано на сайте управления. Автоинспекторы обращают внимание родителей на необходимость контролировать своих детей, потому что подростки часто не задумываются о своей безопасности. Следует ограничить управление мопедами и скутерами несовершеннолетними водителями, у которых нет для этого нужного опыта и навыков.

На дорогах Кургана нередко происходят ДТП с участием подростков. Информацию об этом сообщили представители пресс-службы управления МВД России по Курганской области. «С начала этого года сотрудники Госавтоинспекции выявили 50 водителей мототранспорта до 16 лет. Первый случай произошел 6 мая на территории Мишкинского округа. 12-летний подросток не справился с управлением и допустил опрокидывание. Ребенок получил травмы. Второе дорожное происшествие совершено 15 мая в Целинном округе. 14-летний подросток на мопеде выехал на встречную полосу и произошло столкновение с автомобилем. Мотоциклист и его 13-летний пассажир травмировались. Обстоятельства и причины этих ДТП устанавливаются», — указано на сайте управления. Автоинспекторы обращают внимание родителей на необходимость контролировать своих детей, потому что подростки часто не задумываются о своей безопасности. Следует ограничить управление мопедами и скутерами несовершеннолетними водителями, у которых нет для этого нужного опыта и навыков.