Подростки на мопедах устраивают ДТП на дорогах Кургана

На дорогах Кургана нередко происходят ДТП с участием подростков. Информацию об этом сообщили представители пресс-службы управления МВД России по Курганской области.
«С начала этого года сотрудники Госавтоинспекции выявили 50 водителей мототранспорта до 16 лет. Первый случай произошел 6 мая на территории Мишкинского округа. 12-летний подросток не справился с управлением и допустил опрокидывание. Ребенок получил травмы. Второе дорожное происшествие совершено 15 мая в Целинном округе. 14-летний подросток на мопеде выехал на встречную полосу и произошло столкновение с автомобилем. Мотоциклист и его 13-летний пассажир травмировались. Обстоятельства и причины этих ДТП устанавливаются», — указано на сайте управления.
Автоинспекторы обращают внимание родителей на необходимость контролировать своих детей, потому что подростки часто не задумываются о своей безопасности. Следует ограничить управление мопедами и скутерами несовершеннолетними водителями, у которых нет для этого нужного опыта и навыков.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.