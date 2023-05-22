Свердловчанка рассказала, как украинские беженцы обманывают Германию

Некоторые украинские беженцы приезжают за границу, получают от властей деньги в помощь и возвращаются обратно. Об этом URA.RU рассказала уроженка Свердловской области Светлана, которая временно проживает в Германии. Женщина лично столкнулась с подобным случаем, когда помогала оформить документы гражданам Украины в одном из городков земли Нижняя Саксония.
«Приехала семья с Украины, четыре месяца прожила в лагере для беженцев. Потом им дали дом, город [городские власти] собрал деньги на мебель, переезд и другие нужды — в общей сложности 8900 евро. Поскольку они говорят только на русском, меня попросили завезти им кое-какие документы. Приехала раз, второй, третий — никого нет, дом закрыт на ключ», — рассказала Светлана.
Когда до беженцев удалось дозвониться, они ответили, что «им не понравилась Германия». «Мы вернулись домой, купим дом под Киевом и будем жить спокойно», — передает слова граждан Украины женщина. Деньги, полученные на обустройство в ФРГ, беженцы забрали с собой. По словам Светланы, такие случаи не редкость. «Беженцы приезжают, получают деньги и уезжают или обратно, или в другую страну, где уже просят новую помощь», — говорит свердловчанка.
Ранее в Германии жаловались на чрезвычайно «стрессовую ситуацию» из-за наплыва украинских беженцев. Это связано со стремительным ростом числа людей, прибывающих с Украины.
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