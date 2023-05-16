16 мая 2023

Глава района ЯНАО ушел в отставку. Инсайд

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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, паршаков василий
Василий Паршаков руководил районом с 2018 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков освободил должность. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Сегодня Паршаков покинул пост главы», — сообщил инсайдер. На этой неделе он уедет в Салехард, где ему вручат мандат депутата окружного заксобрания. Таким образом правительству удалось спокойно усилить важные направления в Тазовском районе, а Паршакову дать возможность еще быть полезным на окружном уровне.

Депутатство Паршакова, по мнению его бывших коллег, может быть вполне продуктивным. «Он знает всю подноготную жизни в сельских оленеводческих районах. Многие питают надежду, что в заксобрании округа будет усилено направление КМНС, решение вопросов традиционного агропрома, несмотря на то, что сам Паршаков не коренной. В силу специфики Тазовского у него хорошие связи и в этой среде, и с промышленниками, и во власти», — говорит источник.

Ранее избирком ЯНАО постановил передать Паршакову мандат депутата Андрея Нестерука, который стал омбудсменом. Новым главой Тазовского района станет Виктор Югай. По информации источников, Паршаков пробудет в качестве депутата до 2025 года, а после уйдет на пенсию.

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Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков освободил должность. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Сегодня Паршаков покинул пост главы», — сообщил инсайдер. На этой неделе он уедет в Салехард, где ему вручат мандат депутата окружного заксобрания. Таким образом правительству удалось спокойно усилить важные направления в Тазовском районе, а Паршакову дать возможность еще быть полезным на окружном уровне. Депутатство Паршакова, по мнению его бывших коллег, может быть вполне продуктивным. «Он знает всю подноготную жизни в сельских оленеводческих районах. Многие питают надежду, что в заксобрании округа будет усилено направление КМНС, решение вопросов традиционного агропрома, несмотря на то, что сам Паршаков не коренной. В силу специфики Тазовского у него хорошие связи и в этой среде, и с промышленниками, и во власти», — говорит источник. Ранее избирком ЯНАО постановил передать Паршакову мандат депутата Андрея Нестерука, который стал омбудсменом. Новым главой Тазовского района станет Виктор Югай. По информации источников, Паршаков пробудет в качестве депутата до 2025 года, а после уйдет на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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