Глава района ЯНАО ушел в отставку. Инсайд

17 мая 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Василий Паршаков руководил районом с 2018 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков освободил должность. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Сегодня Паршаков покинул пост главы», — сообщил инсайдер. На этой неделе он уедет в Салехард, где ему вручат мандат депутата окружного заксобрания. Таким образом правительству удалось спокойно усилить важные направления в Тазовском районе, а Паршакову дать возможность еще быть полезным на окружном уровне. Депутатство Паршакова, по мнению его бывших коллег, может быть вполне продуктивным. «Он знает всю подноготную жизни в сельских оленеводческих районах. Многие питают надежду, что в заксобрании округа будет усилено направление КМНС, решение вопросов традиционного агропрома, несмотря на то, что сам Паршаков не коренной. В силу специфики Тазовского у него хорошие связи и в этой среде, и с промышленниками, и во власти», — говорит источник. Ранее избирком ЯНАО постановил передать Паршакову мандат депутата Андрея Нестерука, который стал омбудсменом. Новым главой Тазовского района станет Виктор Югай. По информации источников, Паршаков пробудет в качестве депутата до 2025 года, а после уйдет на пенсию.

Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков освободил должность. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Сегодня Паршаков покинул пост главы», — сообщил инсайдер. На этой неделе он уедет в Салехард, где ему вручат мандат депутата окружного заксобрания. Таким образом правительству удалось спокойно усилить важные направления в Тазовском районе, а Паршакову дать возможность еще быть полезным на окружном уровне. Депутатство Паршакова, по мнению его бывших коллег, может быть вполне продуктивным. «Он знает всю подноготную жизни в сельских оленеводческих районах. Многие питают надежду, что в заксобрании округа будет усилено направление КМНС, решение вопросов традиционного агропрома, несмотря на то, что сам Паршаков не коренной. В силу специфики Тазовского у него хорошие связи и в этой среде, и с промышленниками, и во власти», — говорит источник. Ранее избирком ЯНАО постановил передать Паршакову мандат депутата Андрея Нестерука, который стал омбудсменом. Новым главой Тазовского района станет Виктор Югай. По информации источников, Паршаков пробудет в качестве депутата до 2025 года, а после уйдет на пенсию.