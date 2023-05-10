Будущему главе района определили первостепенные задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Преемник главы Тазовского района ЯНАО Василия Паршакова, экс-чиновник правительства ЯНАО Виктор Югай займется приведением в порядок аграрной экономики в муниципалитете. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, это будет первостепенной задачей Югая, когда он займет пост главы.

«Тазовский район в этом плане оказался аутсайдером среди других ямальских муниципалитетов. Прежде всего Югай обратит свое внимание на убойные цеха и рыбозавод», — сообщил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос, ответ на который на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов хочет поставить Югая на пост главы Тазовского района. Решение связано с курсом Артюховы на равное развитие всех муниципалитетов. Паршаков же займет место в заксобрании ЯНАО.