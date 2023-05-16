Челябинский митрополит направил спецобращение новому мэру Миасса

17 мая 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий пожелал главе набраться мудрости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 17 мая направил новому мэру Миасса Егору Ковальчуку специальное поздравительное обращение. Архипастырь пожелал главе набраться мудрости и терпения. «От всей души поздравляю с избранием на пост главы города Миасса. Ваше образование, разносторонняя подготовка и обширный управленческий опыт позволят вам успешно справляться с этой высокой и ответственной должностью», — говорится в поздравлении. Владыка также высказал надежду на укрепление и развитие сотрудничества с Челябинской епархией. Он пожелал, чтобы работа Ковальчука способствовала укреплению прочных нравственных устоев и традиционных духовных ценностей в обществе. Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук возглавил третий по величине город региона Миасс 17 мая. При проведении тайного голосования за его кандидатуру проголосовало 25 депутатов из 26. Конкурентами Ковальчука стали начальник управления имущественных отношений администрации Николай Булдыгин и предприниматель Виктор Легенчук.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 17 мая направил новому мэру Миасса Егору Ковальчуку специальное поздравительное обращение. Архипастырь пожелал главе набраться мудрости и терпения. «От всей души поздравляю с избранием на пост главы города Миасса. Ваше образование, разносторонняя подготовка и обширный управленческий опыт позволят вам успешно справляться с этой высокой и ответственной должностью», — говорится в поздравлении. Владыка также высказал надежду на укрепление и развитие сотрудничества с Челябинской епархией. Он пожелал, чтобы работа Ковальчука способствовала укреплению прочных нравственных устоев и традиционных духовных ценностей в обществе. Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук возглавил третий по величине город региона Миасс 17 мая. При проведении тайного голосования за его кандидатуру проголосовало 25 депутатов из 26. Конкурентами Ковальчука стали начальник управления имущественных отношений администрации Николай Булдыгин и предприниматель Виктор Легенчук.