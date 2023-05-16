Челябинский вице-губернатор стал мэром Миасса

Егор Ковальчук отметил, что не собирается звать в Миасс варягов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук возглавил третий по величине город региона — Миасс. Такое решение приняли 17 мая депутаты городского собрания путем тайного голосования.

«В Миассе наблюдается отрицательная динамика населения. Город необходимо сделать развивающимся муниципалитетом с упором на развитие промышленного и социального потенциала. Главная цель моей программы — сделать Миасс примером развития для всех городов области», — заявил Ковальчук, представляя свою программу кандидата.

Из 26 депутатов городского собрания в голосовании приняли участие все народные избранники. Итоги тайного голосования озвучила счетная комиссия. За кандидатуру вице-губернатора проголосовало подавляющее большинство депутатов — 25 голосов. Выборы главы Миасса признаны состоявшимися.

Конкурентами Ковальчука стали начальник управления имущественных отношений администрации Николай Булдыгин и предприниматель Виктор Легенчук. Каждый из кандидатов на мост мэра имел возможность презентовать депутатам и жителям свою программу развития Миасса. В итоге за Булдыгина проголосовал один депутат, за Легенчука — 0.

Ковальчук отметил, что «не собирается наводнять Миасс варягами», отвечая на вопрос, с какой командой он собирается работать. Он заявил, что планирует опираться на местные кадры, которые хорошо знают специфику города.

По его словам, программа развития Миасса строится на принципах социального партнерства. Это подразумевает объединение имеющихся ресурсов и потенциала территории, взаимодействие с депутатами и общественниками. Он пообещал уделять особое внимание социально-экономическим вопросам, создавать новые рабочие места и промышленные площадки, возводить комфортную городскую среду, облагораживать парки и помогать туристической отрасли.

Мэр Миасса Григорий Тонких досрочно ушел в отставку 3 марта. После этого был объявлен конкурс по выборам главы. Заявления на участие в нем подали четыре человека, но начальник отдела соцпроектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова впоследствии сняла свою кандидатуру.