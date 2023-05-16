Министр Куренков рассказал президенту Путину о ситуации с пожарами в Курганской области

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил президенту России Владимиру Путину, что в Курганской области пожары не угрожают населенным пунктам. Об этом министр заявил 17 мая во время совещания с членами правительства. Прямая трансляция заседания ведет официальный сайт Кремля.
«По состоянию на сегодня угроза населенным пунктам области снята. В Курганской области огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 — погибли. Эвакуировано более двух тысяч человек», — заявил Куренков. По его словам, 122 эвакуированных жителя находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам.
Ранее URA.RU писало, что Куренков прилетал в Курганскую область 15 мая. Он оценил работу местных властей по ликвидации последствий масштабных пожаров, пообщался с погорельцами. URA.RU ведет прямую трансляцию с совещания президента и членов правительства.
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