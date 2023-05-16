16 мая 2023

Министр Куренков рассказал президенту Путину о ситуации с пожарами в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Министр Александр Куренков отчитался о ситуации с пожарами в Курганской обалсти Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил президенту России Владимиру Путину, что в Курганской области пожары не угрожают населенным пунктам. Об этом министр заявил 17 мая во время совещания с членами правительства. Прямая трансляция заседания ведет официальный сайт Кремля.

«По состоянию на сегодня угроза населенным пунктам области снята. В Курганской области огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 — погибли. Эвакуировано более двух тысяч человек», — заявил Куренков. По его словам, 122 эвакуированных жителя находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам.

Ранее URA.RU писало, что Куренков прилетал в Курганскую область 15 мая. Он оценил работу местных властей по ликвидации последствий масштабных пожаров, пообщался с погорельцами. URA.RU ведет прямую трансляцию с совещания президента и членов правительства.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МЧС России Александр Куренков сообщил президенту России Владимиру Путину, что в Курганской области пожары не угрожают населенным пунктам. Об этом министр заявил 17 мая во время совещания с членами правительства. Прямая трансляция заседания ведет официальный сайт Кремля. «По состоянию на сегодня угроза населенным пунктам области снята. В Курганской области огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 — погибли. Эвакуировано более двух тысяч человек», — заявил Куренков. По его словам, 122 эвакуированных жителя находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. Ранее URA.RU писало, что Куренков прилетал в Курганскую область 15 мая. Он оценил работу местных властей по ликвидации последствий масштабных пожаров, пообщался с погорельцами. URA.RU ведет прямую трансляцию с совещания президента и членов правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...