Военный эксперт предложил создать отряды самообороны для борьбы с беспилотниками ВСУ

Военный эксперт Литовкин: для борьбы с ВСУ стоит создать отряды самообороны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, беспилотник, дрон, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Военный эксперт предложил создать отряды обороны в регионах под кураторством губернаторов Фото:

Для борьбы с дрон-угрозой от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит создать отряды самообороны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«В соседних с зоной СВО регионах надо бы создавать отряды самообороны под кураторством губернаторов областей или руководителей районов, и чтобы у них были эти (противодронные — прим. URA.RU) ружья», — сказал Виктор Литовкин изданию News.ru. Он отметил, что боевые действия идут не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на наших улицах и площадях они вполне могут проявиться, поэтому атака беспилотниками — один из наиболее вероятных вариантов.

Ранее военный эксперт Дандыкин призвал создать истребительные батальоны на границе с Украиной. По его словам, эти отряды смогут активно бороться с диверсионными группами ВСУ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для борьбы с дрон-угрозой от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит создать отряды самообороны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «В соседних с зоной СВО регионах надо бы создавать отряды самообороны под кураторством губернаторов областей или руководителей районов, и чтобы у них были эти (противодронные — прим. URA.RU) ружья», — сказал Виктор Литовкин изданию News.ru. Он отметил, что боевые действия идут не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на наших улицах и площадях они вполне могут проявиться, поэтому атака беспилотниками — один из наиболее вероятных вариантов. Ранее военный эксперт Дандыкин призвал создать истребительные батальоны на границе с Украиной. По его словам, эти отряды смогут активно бороться с диверсионными группами ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...