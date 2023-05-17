Военный эксперт предложил создать отряды самообороны для борьбы с беспилотниками ВСУ

Военный эксперт Литовкин: для борьбы с ВСУ стоит создать отряды самообороны

17 мая 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Военный эксперт предложил создать отряды обороны в регионах под кураторством губернаторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для борьбы с дрон-угрозой от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит создать отряды самообороны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «В соседних с зоной СВО регионах надо бы создавать отряды самообороны под кураторством губернаторов областей или руководителей районов, и чтобы у них были эти (противодронные — прим. URA.RU) ружья», — сказал Виктор Литовкин изданию News.ru. Он отметил, что боевые действия идут не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на наших улицах и площадях они вполне могут проявиться, поэтому атака беспилотниками — один из наиболее вероятных вариантов. Ранее военный эксперт Дандыкин призвал создать истребительные батальоны на границе с Украиной. По его словам, эти отряды смогут активно бороться с диверсионными группами ВСУ.

Для борьбы с дрон-угрозой от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит создать отряды самообороны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «В соседних с зоной СВО регионах надо бы создавать отряды самообороны под кураторством губернаторов областей или руководителей районов, и чтобы у них были эти (противодронные — прим. URA.RU) ружья», — сказал Виктор Литовкин изданию News.ru. Он отметил, что боевые действия идут не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на наших улицах и площадях они вполне могут проявиться, поэтому атака беспилотниками — один из наиболее вероятных вариантов. Ранее военный эксперт Дандыкин призвал создать истребительные батальоны на границе с Украиной. По его словам, эти отряды смогут активно бороться с диверсионными группами ВСУ.