Куйвашев раскрыл, сколько еще не потушено пожаров в Свердловской области

Куйвашев: в Свердловской области действуют 25 пожаров

17 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области не локализованы 14 пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В настоящее время в Свердловской области действуют 25 пожаров. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в ходе отчета перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании Правительства РФ. «На сегодняшний день в регионе действуют 25 пожаров, 14 пожаров не локализованы — на 562 гектаров», — сказал глава региона. Также в Свердловской области локализовано 406 пожаров на 176 тысяч гектаров. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков отчитался перед Владимиром Путиным о потерях во время пожаров в Свердловской области. Всего в регионе сгорело 455 строений.

В настоящее время в Свердловской области действуют 25 пожаров. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в ходе отчета перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании Правительства РФ. «На сегодняшний день в регионе действуют 25 пожаров, 14 пожаров не локализованы — на 562 гектаров», — сказал глава региона. Также в Свердловской области локализовано 406 пожаров на 176 тысяч гектаров. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков отчитался перед Владимиром Путиным о потерях во время пожаров в Свердловской области. Всего в регионе сгорело 455 строений.