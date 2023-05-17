Куйвашев раскрыл, сколько еще не потушено пожаров в Свердловской области

Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области не локализованы 14 пожаров
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В настоящее время в Свердловской области действуют 25 пожаров. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в ходе отчета перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании Правительства РФ.
«На сегодняшний день в регионе действуют 25 пожаров, 14 пожаров не локализованы — на 562 гектаров», — сказал глава региона. Также в Свердловской области локализовано 406 пожаров на 176 тысяч гектаров.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков отчитался перед Владимиром Путиным о потерях во время пожаров в Свердловской области. Всего в регионе сгорело 455 строений.
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