Куйвашев раскрыл, сколько еще не потушено пожаров в Свердловской области

Куйвашев: в Свердловской области действуют 25 пожаров
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области не локализованы 14 пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

В настоящее время в Свердловской области действуют 25 пожаров. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в ходе отчета перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании Правительства РФ.

«На сегодняшний день в регионе действуют 25 пожаров, 14 пожаров не локализованы — на 562 гектаров», — сказал глава региона. Также в Свердловской области локализовано 406 пожаров на 176 тысяч гектаров.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков отчитался перед Владимиром Путиным о потерях во время пожаров в Свердловской области. Всего в регионе сгорело 455 строений.

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В настоящее время в Свердловской области действуют 25 пожаров. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в ходе отчета перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании Правительства РФ. «На сегодняшний день в регионе действуют 25 пожаров, 14 пожаров не локализованы — на 562 гектаров», — сказал глава региона. Также в Свердловской области локализовано 406 пожаров на 176 тысяч гектаров. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков отчитался перед Владимиром Путиным о потерях во время пожаров в Свердловской области. Всего в регионе сгорело 455 строений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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