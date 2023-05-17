Путин поддержал идею о новой помощи погорельцам Свердловской и Курганской областей

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу главы МЧС Александра Куренкова по федеральным выплатам для всех погорельцев из Свердловской и Курганской областей. Предложение Куренкова было озвучено во время совещания Правительства РФ.
Александр Куренков предложил выплачивать погорельцам из Свердловской и Курганской областей не только региональные выплаты, но и оказать разовую помощь из федерального бюджета. Президент РФ отметил, что это нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас. «Помощь людям, это само собой разумеется», — сказал Владимир Путин.
Ранее URA.RU подготовило сбойку отчета губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перед Владимиром Путиным о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. Слушание доклада прошло по видеосвязи.
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