Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подготовил отчет президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. URA.RU ведет прямую трансляцию.
16:18 17.05.2023 Путин: что касается помощи людям, это само собой разумеется. Эти просьбы нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас
16:17 17.05.2023 Помимо огненной стихии, нестабильная в РФ и паводковая обстановка. В частности подтоплено в регионах 130 жилых домов. Большая их часть приходится на Иркутскую область.
16:15 17.05.2023 Куренков предложил, помимо региональных выплат, оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета всем погорельцам
16:11 17.05.2023 Куйвашев закончил свой доклад. Следующим выступает его коллега — губернатор Тюменской области Александр Моор.
16:09 17.05.2023 Было проведено уже 1704 выплаты. Пострадавшие в самом крупном пожаре в Сосьве получили свыше 36 миллионов рублей
16:09 17.05.2023 В поселке Таежном планируется построить 26 таких домов.
16:09 17.05.2023 Куйвавшев: особо пострадали во время пожаров поселки Сосьва и Таежный. В Сосьве уже ведется строительство нового трехэтажного дома. Всего запланировано 64
16:08 17.05.2023 На сегодняшний день в регионе действуют 25 пожаров, 14 пожаров не локализованы — на 562 гектаров.
16:07 17.05.2023 Порядка 5 тысяч человек и свыше 700 единиц техники тушили пожары в Свердловской области. Задействованы вертолеты в том числе Минобороны.
16:06 17.05.2023 По словам губернатора Куйвашева, ликвидировано 406 пожаров, на территории 170 тысяч гектаров
16:04 17.05.2023 Попутно президент РФ дал установки федеральному правительству совместно с органами исполнительной власти Свердловской области поручено принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях Свердловской области.
15:52 17.05.2023 По сравнению с прошлым годом, количество возгораний увеличилось в полтора раза, а площадь, пройденная огнем — в 16 раз.
15:50 17.05.2023 В общей сложности от пожаров в регионе в настоящее время пострадало 670 человек, погибло двое
15:50 17.05.2023 Глава МЧС Куренков доложил президенту, что в результате пожаров в Свердловской области пострадало 455 строений, из них — 60 жилых домов
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