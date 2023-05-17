Президент заслушает доклад губернатора по видеосвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подготовил отчет президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. URA.RU ведет прямую трансляцию.

16:18 Путин: что касается помощи людям, это само собой разумеется. Эти просьбы нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас

16:17 Помимо огненной стихии, нестабильная в РФ и паводковая обстановка. В частности подтоплено в регионах 130 жилых домов. Большая их часть приходится на Иркутскую область.

16:15 Куренков предложил, помимо региональных выплат, оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета всем погорельцам

16:11 Куйвашев закончил свой доклад. Следующим выступает его коллега — губернатор Тюменской области Александр Моор.

16:09 Было проведено уже 1704 выплаты. Пострадавшие в самом крупном пожаре в Сосьве получили свыше 36 миллионов рублей

16:09 В поселке Таежном планируется построить 26 таких домов.

16:09 Куйвавшев: особо пострадали во время пожаров поселки Сосьва и Таежный. В Сосьве уже ведется строительство нового трехэтажного дома. Всего запланировано 64

16:08 На сегодняшний день в регионе действуют 25 пожаров, 14 пожаров не локализованы — на 562 гектаров.

16:07 Порядка 5 тысяч человек и свыше 700 единиц техники тушили пожары в Свердловской области. Задействованы вертолеты в том числе Минобороны.

16:06 По словам губернатора Куйвашева, ликвидировано 406 пожаров, на территории 170 тысяч гектаров

16:04 Попутно президент РФ дал установки федеральному правительству совместно с органами исполнительной власти Свердловской области поручено принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях Свердловской области.

15:52 По сравнению с прошлым годом, количество возгораний увеличилось в полтора раза, а площадь, пройденная огнем — в 16 раз.

15:50 В общей сложности от пожаров в регионе в настоящее время пострадало 670 человек, погибло двое

15:50 Глава МЧС Куренков доложил президенту, что в результате пожаров в Свердловской области пострадало 455 строений, из них — 60 жилых домов