Губернатор Шумков попросил президента Путина упростить рубку леса из-за пожаров

Курганский губернатор отметил, что во многих регионах России населенные пункты находятся вблизи леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил президента России Владимира Путина упростить процедуру рубки леса. С таким предложением он обратился к президенту России во время совещания с членами правительства.

«Предлагается ввести упрощенную процедуру рубки леса c целью формирования противопожарных защитных полос на границах населенных пунктов, расположенных в лесном фонде, а ширину самих полос 30-50 м соответственно расширить до 100 м. Только в Курганской области 56 населенных пунктов находится в лесу. В других субъектах ситуация еще тяжелее», — высказался Шумков.

Президент отметил, что вопрос приближенности населенных пунктов к лесу является актуальным. По предложению курганского губернатора необходимо подготовить соответствующие поручения и представить их в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий майских пожаров. Пострадали более 2,5 тысяч жителей региона, погибли более 20 человек.