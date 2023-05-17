Губернатор Шумков попросил президента Путина упростить рубку леса из-за пожаров

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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор отметил, что во многих регионах России населенные пункты находятся вблизи леса Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил президента России Владимира Путина упростить процедуру рубки леса. С таким предложением он обратился к президенту России во время совещания с членами правительства.

«Предлагается ввести упрощенную процедуру рубки леса c целью формирования противопожарных защитных полос на границах населенных пунктов, расположенных в лесном фонде, а ширину самих полос 30-50 м соответственно расширить до 100 м. Только в Курганской области 56 населенных пунктов находится в лесу. В других субъектах ситуация еще тяжелее», — высказался Шумков.

Президент отметил, что вопрос приближенности населенных пунктов к лесу является актуальным. По предложению курганского губернатора необходимо подготовить соответствующие поручения и представить их в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий майских пожаров. Пострадали более 2,5 тысяч жителей региона, погибли более 20 человек.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил президента России Владимира Путина упростить процедуру рубки леса. С таким предложением он обратился к президенту России во время совещания с членами правительства. «Предлагается ввести упрощенную процедуру рубки леса c целью формирования противопожарных защитных полос на границах населенных пунктов, расположенных в лесном фонде, а ширину самих полос 30-50 м соответственно расширить до 100 м. Только в Курганской области 56 населенных пунктов находится в лесу. В других субъектах ситуация еще тяжелее», — высказался Шумков. Президент отметил, что вопрос приближенности населенных пунктов к лесу является актуальным. По предложению курганского губернатора необходимо подготовить соответствующие поручения и представить их в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий майских пожаров. Пострадали более 2,5 тысяч жителей региона, погибли более 20 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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