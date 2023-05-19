Челябинские турфирмы спрогнозировали рост спроса на туры в Грузию

Открытие прямого сообщения с Грузией увеличит спрос на отдых в этой стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туркомпании Челябинска спрогнозировали увеличение спроса на поездки туристов в Грузию. В связи с открытием авиасообщения со страной, участники рынка предсказали появление пакетных туров и снижение цен.

«Грузия является местом отдыха и может стать востребованным хабом для поездок в другие страны. Несмотря на то, что в 2022 году прямых перелетов не было, спрос на посещение грузинских курортов был достаточно высоким. С появлением пакетных туров востребованность отдыха там значительно увеличится», — отметила URA.RU директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

По словам собеседницы URA.RU, летом 2022 года до пляжей Грузии путешественникам приходилось добираться через Ереван, от аэропорта которого ехать до Батуми 12 часов. Стоимость прямого перелета в Армению из Челябинска составляет на 18 мая, по данным сервиса Aviasales, 25 тысяч рублей, а из Москвы в Тбилиси — 21 тысячу.

Преимуществами туров в Грузию участники туррынка назвали богатую экскурсионную программу, недорогое питание в ресторанах и доступный шопинг. В отелях почти не встречается система «все включено», в основном предлагают завтраки. Немаловажным является то, что рубли в Грузии легко обменять на местные лари и не надо вести другую валюту.

«В основном Грузией интересуются туристы среднего возраста. Есть отдых на любой бюджет. В стране построены цепочки американских и европейских отелей, где взрослые чувствуют себя комфортно. Если с детьми, то выбирают все-таки Турцию», — уточнила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ».

В настоящий момент сдерживающим фактором глава турфирмы SwenTour Андрей Янченко назвал стоимость отдыха в Грузии. Эксперт сообщил, что турами в страну интересуются, и как только цены на перелет начнут падать, путешественники туда полетят.