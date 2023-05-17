Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 2 месяца

Зерновая сделка продлена на два месяца
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Зерновая сделка продлена на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Было принято решение продлить соглашение по Черноморскому зерновому коридору еще на 2 месяца», — подчеркнул Реджеп Эрдоган. Об этом он написал у себя в Twitter.
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