Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 2 месяца

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Зерновая сделка продлена на два месяца Фото:
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Зерновая сделка продлена на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Было принято решение продлить соглашение по Черноморскому зерновому коридору еще на 2 месяца», — подчеркнул Реджеп Эрдоган. Об этом он написал у себя в Twitter.

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Зерновая сделка продлена на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Было принято решение продлить соглашение по Черноморскому зерновому коридору еще на 2 месяца», — подчеркнул Реджеп Эрдоган. Об этом он написал у себя в Twitter.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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