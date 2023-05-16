Глава попрощался с жителями района ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

17 мая 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Василий Паршаков возглавлял район 5 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков официально покинул пост и попрощался с жителями. Об этом он сообщил в соцсетях. «Дорогие тазовчане! Сегодня на заседании думы досрочно сложил полномочия главы района. Мое решение связано с уходом на новую работу. Я благодарю вас всех за совместную работу! Уверен, что все наши начинания послужат дальнейшему развитию Тазовского района», — сообщил Паршаков. Ранее URA.RU сообщало, что Василий Паршаков уйдет в отставку. Он получил мандат депутата в окружном заксобрании.

Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков официально покинул пост и попрощался с жителями. Об этом он сообщил в соцсетях. «Дорогие тазовчане! Сегодня на заседании думы досрочно сложил полномочия главы района. Мое решение связано с уходом на новую работу. Я благодарю вас всех за совместную работу! Уверен, что все наши начинания послужат дальнейшему развитию Тазовского района», — сообщил Паршаков. Ранее URA.RU сообщало, что Василий Паршаков уйдет в отставку. Он получил мандат депутата в окружном заксобрании.