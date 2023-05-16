16 мая 2023

Глава попрощался с жителями района ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Курган, чиновник, руки, депутат
Василий Паршаков возглавлял район 5 лет Фото:

Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков официально покинул пост и попрощался с жителями. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Дорогие тазовчане! Сегодня на заседании думы досрочно сложил полномочия главы района. Мое решение связано с уходом на новую работу. Я благодарю вас всех за совместную работу! Уверен, что все наши начинания послужат дальнейшему развитию Тазовского района», — сообщил Паршаков.

Ранее URA.RU сообщало, что Василий Паршаков уйдет в отставку. Он получил мандат депутата в окружном заксобрании.

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Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков официально покинул пост и попрощался с жителями. Об этом он сообщил в соцсетях. «Дорогие тазовчане! Сегодня на заседании думы досрочно сложил полномочия главы района. Мое решение связано с уходом на новую работу. Я благодарю вас всех за совместную работу! Уверен, что все наши начинания послужат дальнейшему развитию Тазовского района», — сообщил Паршаков. Ранее URA.RU сообщало, что Василий Паршаков уйдет в отставку. Он получил мандат депутата в окружном заксобрании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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