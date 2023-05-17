В Свердловской области задержали поджигателя травы

Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области пожарные поймали поджигателя травы

17 мая 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Поджигателя передали в руки полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Нижнесергинском муниципальном районе сотрудники МЧС задержали поджигателя сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Сегодня в 12:03 поступило сообщение о пожаре по адресу Нижнесергинский муниципальный район, в 2-х километрах от села Тюльгаш. На площади 270 га горела сухая трава. Пожарными был задержан и передан правоохранителям гражданин, устроивший поджог сухой растительности», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС Свердловской области. Спасатели несколько часов боролись с огнем. «В 17:35 огнеборцы локализовали пожар. В 20:19 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 22 человека и 6 единиц техники», — добавили в МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что более 60% лесных пожаров в Свердловской области произошло из-за поджогов. Данную информацию озвучил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

В Нижнесергинском муниципальном районе сотрудники МЧС задержали поджигателя сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Сегодня в 12:03 поступило сообщение о пожаре по адресу Нижнесергинский муниципальный район, в 2-х километрах от села Тюльгаш. На площади 270 га горела сухая трава. Пожарными был задержан и передан правоохранителям гражданин, устроивший поджог сухой растительности», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС Свердловской области. Спасатели несколько часов боролись с огнем. «В 17:35 огнеборцы локализовали пожар. В 20:19 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 22 человека и 6 единиц техники», — добавили в МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что более 60% лесных пожаров в Свердловской области произошло из-за поджогов. Данную информацию озвучил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.