В Свердловской области задержали поджигателя травы

Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области пожарные поймали поджигателя травы
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пал, горящая трава
Поджигателя передали в руки полиции Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Нижнесергинском муниципальном районе сотрудники МЧС задержали поджигателя сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Сегодня в 12:03 поступило сообщение о пожаре по адресу Нижнесергинский муниципальный район, в 2-х километрах от села Тюльгаш. На площади 270 га горела сухая трава. Пожарными был задержан и передан правоохранителям гражданин, устроивший поджог сухой растительности», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС Свердловской области.

Спасатели несколько часов боролись с огнем. «В 17:35 огнеборцы локализовали пожар. В 20:19 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 22 человека и 6 единиц техники», — добавили в МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что более 60% лесных пожаров в Свердловской области произошло из-за поджогов. Данную информацию озвучил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

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В Нижнесергинском муниципальном районе сотрудники МЧС задержали поджигателя сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Сегодня в 12:03 поступило сообщение о пожаре по адресу Нижнесергинский муниципальный район, в 2-х километрах от села Тюльгаш. На площади 270 га горела сухая трава. Пожарными был задержан и передан правоохранителям гражданин, устроивший поджог сухой растительности», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС Свердловской области. Спасатели несколько часов боролись с огнем. «В 17:35 огнеборцы локализовали пожар. В 20:19 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 22 человека и 6 единиц техники», — добавили в МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что более 60% лесных пожаров в Свердловской области произошло из-за поджогов. Данную информацию озвучил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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