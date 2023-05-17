Сенатор США Круз заявил о планах сорвать сотрудничество РФ и Ирана

18 мая 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Американский сенатор Круз разрабатывает документ, который, по его мнению, позволит сорвать сотрудничество РФ и Ирана Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский сенатор Тед Круз выступит с инициативой сорвать сотрудничество России и Ирана санкциями. По его словам, для этого ему необходимо подготовить документ, чтобы убедить администрацию США перейти к действиям. «Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта, <…> который заставит администрацию [президента США Джо] Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по некоторым направлениям», — сообщил Круз, выступая в институте Хадсона, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо ввести санкции против «банков, самолетов и морских судов», которые РФ и Иран используют для поддержки спецоперации на Украине. Он уточнил, что в законопроекте будет предусмотрена заморозка иранских активов на миллиарды долларов, что позволит властям США использовать их для выплаты компенсаций Украине. Россия и Иран подписали соглашение о создании железнодорожного коридора Решт — Астара, передает телеканал 360. Отмечается, что это поможет развить перевозки по международному транспортному коридору Север — Юг. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, заявил президент России Владимир Путин, его слова передает MK.RU. В настоящее время вице-премьер Александр Новак курирует вопросы энергетического сотрудничества с Ираном, а также является специальным помощником Путина по вопросам транзита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский сенатор Тед Круз выступит с инициативой сорвать сотрудничество России и Ирана санкциями. По его словам, для этого ему необходимо подготовить документ, чтобы убедить администрацию США перейти к действиям. «Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта, <…> который заставит администрацию [президента США Джо] Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по некоторым направлениям», — сообщил Круз, выступая в институте Хадсона, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо ввести санкции против «банков, самолетов и морских судов», которые РФ и Иран используют для поддержки спецоперации на Украине. Он уточнил, что в законопроекте будет предусмотрена заморозка иранских активов на миллиарды долларов, что позволит властям США использовать их для выплаты компенсаций Украине. Россия и Иран подписали соглашение о создании железнодорожного коридора Решт — Астара, передает телеканал 360. Отмечается, что это поможет развить перевозки по международному транспортному коридору Север — Юг. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, заявил президент России Владимир Путин, его слова передает MK.RU. В настоящее время вице-премьер Александр Новак курирует вопросы энергетического сотрудничества с Ираном, а также является специальным помощником Путина по вопросам транзита.