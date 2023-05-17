В ХМАО назначение главы департамента ослабило позиции первого вице-губернатора

В ХМАО назначение нового директора департамента госимущества Светланы Петрик ослабило позиции первого вице-губернатора Охлопкова. Об этом сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа, воспользовавшись правом на анонимность.
«Это назначение еще сильнее ослабило позиции вице-губернатора Охлопкова. Губернатор Комарова не согласовала на пост директора департамента его креатуру — заместителя главы депимущества Михаила Косенко, который работал вместе с вице-губернатором еще в страховой компании „Югория“. Второй зам из команды Охлопкова, Татьяна Мирошник, сама отказалась от повышения. В итоге, руководить ключевым департаментом, который курирует первый вице-губернатор, будет человек не из его команды. Все это происходит на фоне слухов об отставке Охлопкова», — прокомментировал инсайдер.
Охлопков не ответил на звонок корреспондента агентства. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о назначении Петрик на должность директора департамента госимущества ХМАО. До назначения она занимала должность заместителя директора департамента экономического развития.
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