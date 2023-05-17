17 мая 2023
16 мая 2023

В ХМАО назначение главы департамента ослабило позиции первого вице-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительственный час, дума ХМАО, 25 сентября 2014, охлопков алексей
Назначение нового распорядителя госимуществом ударило по позициям первого замгубернатора ХМАО Охлопкова Фото:

В ХМАО назначение нового директора департамента госимущества Светланы Петрик ослабило позиции первого вице-губернатора Охлопкова. Об этом сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа, воспользовавшись правом на анонимность.

«Это назначение еще сильнее ослабило позиции вице-губернатора Охлопкова. Губернатор Комарова не согласовала на пост директора департамента его креатуру — заместителя главы депимущества Михаила Косенко, который работал вместе с вице-губернатором еще в страховой компании „Югория“. Второй зам из команды Охлопкова, Татьяна Мирошник, сама отказалась от повышения. В итоге, руководить ключевым департаментом, который курирует первый вице-губернатор, будет человек не из его команды. Все это происходит на фоне слухов об отставке Охлопкова», — прокомментировал инсайдер.

Охлопков не ответил на звонок корреспондента агентства. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о назначении Петрик на должность директора департамента госимущества ХМАО. До назначения она занимала должность заместителя директора департамента экономического развития.

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В ХМАО назначение нового директора департамента госимущества Светланы Петрик ослабило позиции первого вице-губернатора Охлопкова. Об этом сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа, воспользовавшись правом на анонимность. «Это назначение еще сильнее ослабило позиции вице-губернатора Охлопкова. Губернатор Комарова не согласовала на пост директора департамента его креатуру — заместителя главы депимущества Михаила Косенко, который работал вместе с вице-губернатором еще в страховой компании „Югория“. Второй зам из команды Охлопкова, Татьяна Мирошник, сама отказалась от повышения. В итоге, руководить ключевым департаментом, который курирует первый вице-губернатор, будет человек не из его команды. Все это происходит на фоне слухов об отставке Охлопкова», — прокомментировал инсайдер. Охлопков не ответил на звонок корреспондента агентства. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о назначении Петрик на должность директора департамента госимущества ХМАО. До назначения она занимала должность заместителя директора департамента экономического развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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