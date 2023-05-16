Губернатор Комарова сделала новое назначение в правительстве ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на должность директора департамента по управлению государственные имуществом Светлану Петрик, которая до этого отвечала за окружную инвестиционную политику. Информация об этом была опубликована на сайте окружного правительства.
«Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность директора департамента по управлению государственным имуществом автономного округа назначена Светлана Петрик. В новой должности Светлана Петрик будет курировать вопросы нормативно-правового регулирования управления государственным имуществом, оказания государственных услуг в сферах управления государственным имуществом, земельных и кадастровых отношений», — указано на сайте.
К рабочим обязанностям Петрик приступит 18 мая. До назначения она занимала должность заместителя директора департамента экономического развития Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что Петрик ушла на повышение в окружное правительство из администрации Сургута. В мэрии она занимала должность начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма.
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