17 мая 2023

Двух муниципальных служащих в Тюмени арестовали за взятку

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Обвиняемых отправили под домашний арест Фото:

Ленинский суд Тюмени отправил под домашний арест двух сотрудников МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов ЖКХ». Они подозреваются в получении взяток. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Накануне Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Константина С., 1987 года рождения, обвиняемого в получении взятки через посредников в значительном размере за совершение незаконных действий — ч. 3 ст. 290 УК РФ. И в отношении Никиты К., 1986 года рождения, обвиняемого в получении взятки через посредников в значительном и крупном размере — ч. 3, п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По данным URA.RU, речь идет о ведущих инженерах предприятия Константине Семечкове и Никите Кузьмином. Как предполагает следствие, они за деньги помогали согласовывать и подписывать исполнительную документацию с фиктивными данными об объемах выполненных работ на различных объектах в Тюмени. Обвиняемые отправлены под домашний арест до 4 июля.

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Ленинский суд Тюмени отправил под домашний арест двух сотрудников МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов ЖКХ». Они подозреваются в получении взяток. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Накануне Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Константина С., 1987 года рождения, обвиняемого в получении взятки через посредников в значительном размере за совершение незаконных действий — ч. 3 ст. 290 УК РФ. И в отношении Никиты К., 1986 года рождения, обвиняемого в получении взятки через посредников в значительном и крупном размере — ч. 3, п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. По данным URA.RU, речь идет о ведущих инженерах предприятия Константине Семечкове и Никите Кузьмином. Как предполагает следствие, они за деньги помогали согласовывать и подписывать исполнительную документацию с фиктивными данными об объемах выполненных работ на различных объектах в Тюмени. Обвиняемые отправлены под домашний арест до 4 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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