В Челябинской области упали цены на продукты и отдых на море

Стоимости путевок по некоторым направлениям снизилось до 30% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области подешевели продукты и снизились цены на популярные туристические туры на море. Об этом URA.RU сообщили 18 мая в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП).

«Мониторинг показал, что в Челябинской области существенное количество товаров и услуг показали снижение цены в апреле 2023 года. Самыми подешевевшими продуктами стали: картофель 30,18 рублей/ кг (-9,6%); крупа гречневая-ядрица 90,84 рублей/ кг (-5,6%); огурцы свежие 168,02 рублей/ кг (-4,7%). Также подешевел хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 82,09 рублей/ кг (-3,6%)», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП отметили, что в апреле туроператоры, перевозчики и отельеры занимались оптимизацией цен, что привело к снижению стоимости путевок по некоторым направлениям до 30%. Так поездка на отдых в ОАЭ в апреле в среднем стоила 60 тысяч 292 рублей (-18,9%), на отдых в Египет 76 тыс. 300 рублей (-11,0%), на отдых на Черноморское побережье России и в Крым 44 тысяч 457 рублей (-6,3%);

В категории непродовольственные товары больше всего подешевели смартфоны 10 тысяч 778 рублей (-5,3%); легковой автомобиль импортный 1 млн 162 тысяч 729 рублей (-4,7%) и электрочайник 2 тысяч 643 рублей / шт. (-4,4%). Цены на бытовую технику и автомобили закономерно снижаются из-за преодоления прошлогоднего ажиотажа, повлекшего временный дефицит и, соответственно, рост цен, добавили в ведомстве.