17 мая 2023

Губернатор Шумков намекнул главе Росавтодора о выделении денег на дублер Чеховского моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган, машины, мост, чеховский мост
В Кургане построят новый мост рядом со старым Фото:

Курганские власти планируют построить новый путепровод рядом с Чеховским мостом. О необходимой федеральной поддержке проекта губернатор Вадим Шумков сообщил главе Росавтодора Роману Новикову. Информация появилась на сайте правительства Курганской области.

«Улучшение связи центральной части города с Заозерным путем строительства нового моста крайне важно. <…> Без федеральной поддержки нам его не потянуть», — привели в правительстве слова губернатора Вадима Шумкова. О необходимости строительства объекта губернатор сообщил главе Росавтодора на встрече возле ремонтируемого Чеховского моста.

Шумков отметил, что объект является дорогим проектом. В настоящее время ведется разработка проектной документации. Согласно проекту, новый путепровод планируют построить четырехполосным.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам сообщили дату открытия ремонтируемого моста на тюменской трассе. Движение по мосту через речку Мендеря открыли с 16 мая.

В Кургане планируют построить новый мост через железную дорогу рядом со старым
В Кургане планируют построить новый мост через железную дорогу рядом со старым
Губернатор Шумков обсудил с главой Росавтодора Романом Новиком финансирование строительства нового моста
Губернатор Шумков обсудил с главой Росавтодора Романом Новиком финансирование строительства нового моста

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Курганские власти планируют построить новый путепровод рядом с Чеховским мостом. О необходимой федеральной поддержке проекта губернатор Вадим Шумков сообщил главе Росавтодора Роману Новикову. Информация появилась на сайте правительства Курганской области. «Улучшение связи центральной части города с Заозерным путем строительства нового моста крайне важно. <…> Без федеральной поддержки нам его не потянуть», — привели в правительстве слова губернатора Вадима Шумкова. О необходимости строительства объекта губернатор сообщил главе Росавтодора на встрече возле ремонтируемого Чеховского моста. Шумков отметил, что объект является дорогим проектом. В настоящее время ведется разработка проектной документации. Согласно проекту, новый путепровод планируют построить четырехполосным. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам сообщили дату открытия ремонтируемого моста на тюменской трассе. Движение по мосту через речку Мендеря открыли с 16 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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