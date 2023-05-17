В Кургане построят новый мост рядом со старым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти планируют построить новый путепровод рядом с Чеховским мостом. О необходимой федеральной поддержке проекта губернатор Вадим Шумков сообщил главе Росавтодора Роману Новикову. Информация появилась на сайте правительства Курганской области.

«Улучшение связи центральной части города с Заозерным путем строительства нового моста крайне важно. <…> Без федеральной поддержки нам его не потянуть», — привели в правительстве слова губернатора Вадима Шумкова. О необходимости строительства объекта губернатор сообщил главе Росавтодора на встрече возле ремонтируемого Чеховского моста.

Шумков отметил, что объект является дорогим проектом. В настоящее время ведется разработка проектной документации. Согласно проекту, новый путепровод планируют построить четырехполосным.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам сообщили дату открытия ремонтируемого моста на тюменской трассе. Движение по мосту через речку Мендеря открыли с 16 мая.

В Кургане планируют построить новый мост через железную дорогу рядом со старым фото: правительство Курганской области