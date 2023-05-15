Стала известна дата открытия проблемного моста на трассе от Кургана до Тюмени

Утром 16 мая будет открыто движение по мосту через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень. Информацией об этом поделились местные жители.
«В ночь с 15 на 16 мая производятся работы по укладке асфальта в обе стороны. Одна сторона уже готова, сейчас прокладывают вторую. Работы должны быть завершены к 17 мая. Утром 16 мая планируется запуск движения по мосту в одну сторону. Будет временно организовано реверсивное движение», — указано в telegram-канале «ИС Белозерское».
Корреспондент URA.RU направил запрос в районную администрацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
В середине июля в Белозерском районе перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендеря. Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым ремонт проблемного мостового сооружения на трассе Р-254 «Иртыш». Объездную дорогу сделали за неделю. Изначально мост хотели открыть в ноября, но позже власти сообщили о завершении работ в марте 2023 года.
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