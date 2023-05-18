В США признали достоинства российского БПЛА «Охотник»

Российский беспилотник С-70 «Охотник» трудно сбить вражеским силам из-за его мощности и маневренности. Об этом написал редактор отдела обороны и национальной безопасности 19FortyFive Брент Иствуд.
«С-70 „Охотник“ удивительно маневренный, несмотря на форму летающего крыла. Турбовентиляторный двигатель и передовая авионика придают ему мощность и маневренность, что делает его трудноустранимой целью», —
Редактор отметил, что российские силы будут использовать концепцию «черный ведомый». По его словам, это система предполагает использование истребителя-невидимки Су-57 в комплексе с четырьмя беспилотными летательными аппаратами. Таким образом истребитель может атаковать вражеские позиции, находясь на большом расстоянии.
Беспилотник С-70 «Охотник» можно использовать для глушения радаров противника. Также он может вывести из строя систему противовоздушной обороны (ПВО), отметил Брент Иствуд.
В России летный образец беспилотника «Охотник» был представлен в 2021 году. Как отметили в госкорпорации «Ростех», главная особенность нового беспилотника — плоское реактивное сопло (труба, через которое сгоревшее топливо выходит наружу — прим. URA.RU), передает «Национальная служба новостей».
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