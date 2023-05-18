В США признали достоинства российского БПЛА «Охотник»

19fortyfive: удивительно маневренный «Охотник» будет «трудноустранимой целью» для противника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, бпла, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Российский беспилотник «Охотник» обладает высокой маневренностью, отметил Брент Иствуд Фото:

Российский беспилотник С-70 «Охотник» трудно сбить вражеским силам из-за его мощности и маневренности. Об этом написал редактор отдела обороны и национальной безопасности 19FortyFive Брент Иствуд.

«С-70 „Охотник“ удивительно маневренный, несмотря на форму летающего крыла. Турбовентиляторный двигатель и передовая авионика придают ему мощность и маневренность, что делает его трудноустранимой целью», — написал Брент Иствудо.

Редактор отметил, что российские силы будут использовать концепцию «черный ведомый». По его словам, это система предполагает использование истребителя-невидимки Су-57 в комплексе с четырьмя беспилотными летательными аппаратами. Таким образом истребитель может атаковать вражеские позиции, находясь на большом расстоянии.

Беспилотник С-70 «Охотник» можно использовать для глушения радаров противника. Также он может вывести из строя систему противовоздушной обороны (ПВО), отметил Брент Иствуд.

В России летный образец беспилотника «Охотник» был представлен в 2021 году. Как отметили в госкорпорации «Ростех», главная особенность нового беспилотника — плоское реактивное сопло (труба, через которое сгоревшее топливо выходит наружу — прим. URA.RU), передает «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский беспилотник С-70 «Охотник» трудно сбить вражеским силам из-за его мощности и маневренности. Об этом написал редактор отдела обороны и национальной безопасности 19FortyFive Брент Иствуд. «С-70 „Охотник“ удивительно маневренный, несмотря на форму летающего крыла. Турбовентиляторный двигатель и передовая авионика придают ему мощность и маневренность, что делает его трудноустранимой целью», — написал Брент Иствудо. Редактор отметил, что российские силы будут использовать концепцию «черный ведомый». По его словам, это система предполагает использование истребителя-невидимки Су-57 в комплексе с четырьмя беспилотными летательными аппаратами. Таким образом истребитель может атаковать вражеские позиции, находясь на большом расстоянии. Беспилотник С-70 «Охотник» можно использовать для глушения радаров противника. Также он может вывести из строя систему противовоздушной обороны (ПВО), отметил Брент Иствуд. В России летный образец беспилотника «Охотник» был представлен в 2021 году. Как отметили в госкорпорации «Ростех», главная особенность нового беспилотника — плоское реактивное сопло (труба, через которое сгоревшее топливо выходит наружу — прим. URA.RU), передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...