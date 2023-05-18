В Курской области ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс

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Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, обломки, руины, оконная рама, последствия взрыва газа
В результате взрыва ранения получили два человека (фото из архива) Фото:

Атаке ВСУ подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство на ФОК. «Два жителя получили ранения», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Подробности ЧП выясняются.

Обновлено в 11.50:

У пострадавших жителей — осколочные ранения средней тяжести. Они доставлены в Глушковскую ЦРБ для оказания необходимой помощи, уточнил Старовойт.

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Атаке ВСУ подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство на ФОК. «Два жителя получили ранения», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Подробности ЧП выясняются. Обновлено в 11.50: У пострадавших жителей — осколочные ранения средней тяжести. Они доставлены в Глушковскую ЦРБ для оказания необходимой помощи, уточнил Старовойт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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