В Курской области ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс

В результате взрыва ранения получили два человека (фото из архива)
Атаке ВСУ подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство на ФОК. «Два жителя получили ранения», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Подробности ЧП выясняются.
Обновлено в 11.50:
У пострадавших жителей — осколочные ранения средней тяжести. Они доставлены в Глушковскую ЦРБ для оказания необходимой помощи, уточнил Старовойт.
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