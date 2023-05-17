Среди челябинцев выросла доля недовольных зарплатой

Количество недовольных зарплатой превысило две трети работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди жителей Челябинска упала доля тех, кого устраивает его зарплата. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в сравнении с 2022 годом количество довольных уменьшилось до 29%.

«Только 29% жителей региона сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов упала на 2 процентных пункта», — отметили в HeadHunter.

При этом количество недовольных достигло 70%. Эта группа считает, что доходы должны быть выше. Доля таких ответов увеличилась на 7%.

Аналитики уточнили, в каких сферах чаще всего удовлетворены или недовольны зарплатой. О том, что заработки устраивают, чаще остальных заявляли представители компаний, работающих по направлению безопасности (35%), инвестиций и консалтинга, а также информационных технологий (по 30%). Недовольные чаще всего работают в медицине и фармацевтике (84%), туризме и ресторанном бизнесе (80%), юристы (76%).

Исследователи замерили степень недовольства. Так, 46% челябинцев, которые не рады тому, сколько получают, уверены, что зарплата должна вырасти в два раза и больше. Причем 18% удовлетворит увеличение на 40-50%, а 28% опрошенных — на 20-40%. В сравнении со страной в целом в Челябинской области неудовлетворенных уровнем дохода больше (в России в среднем их 26%). Самый высокий показатель достигнут в ХМАО: там довольных 38%.