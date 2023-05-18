Психолог объяснила, почему не стоит общаться с бывшими

Общаться с бывшими вредно для психологического состояния, если разрыв отношений связан с изменой или насилием. Такое мнение высказала семейный психолог Ольга Романив.
«Если разрыв отношений был связан с какими-то неприятными событиями, например изменой, обманом, проявлением физического или эмоционального насилия, то продолжение общения может быть вредным для вашего эмоционального и психологического состояния», — приводит слова Ольги Романив «
Психолог добавила, что не стоит взаимодействовать с бывшим, если человек до сих пор любит его и испытывает боль от расставания. В этом случае общение будет вызывать негативные эмоции и разочарование. Психолог также не советует оставаться на связи с бывшими, если нынешний партнер испытывает ревность. Это может привести к разрушению новых отношений.
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