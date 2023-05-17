В тюменской школе учеников призвали к бунту. Фото

В школе №30 в Тюмени учеников призвали срывать и прогуливать уроки из-за «украденных» каникул

18 мая 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Школьников призвали бойкотировать и срывать уроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе №30 Тюмени учащихся призвали бойкотировать уроки из-за того, что у детей «украли» неделю каникул и продлили обучение до 26 мая. Объявление с призывом к бунту, прогуливанию и срыву занятий на одном из кабинетов разместили сами школьники. «Это беспредел! Зимой у нас убрали неделю каникул и сказали, что компенсируют, и мы выйдем на летние каникулы раньше, 17 мая. Но сейчас говорят, что учимся как обычно, до 26-го. Требуйте вернуть каникулы, прогуливайте уроки, срывайте все мероприятия!» — такой призыв появился на одном из кабинетов в школе №30. URA.RU обратилось за комментарием к директору образовательного учреждения Александру Бормотову. По словам педагога, объявление не более чем шутка, которую решили устроить дети, его быстро убрали и в ситуации разобрались. «Никакой кражи каникул не было. Зимой дети вышли с них 8 января, хотя раньше учеба начиналась после старого Нового года. Но это не наше решение, а общефедеральное. Сейчас же учимся до 22 мая. После школу будут посещать только те, кто готовится к экзаменам или имеет долги, уроков по расписанию не будет», — пояснил Бормотов. Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

В школе №30 Тюмени учащихся призвали бойкотировать уроки из-за того, что у детей «украли» неделю каникул и продлили обучение до 26 мая. Объявление с призывом к бунту, прогуливанию и срыву занятий на одном из кабинетов разместили сами школьники. «Это беспредел! Зимой у нас убрали неделю каникул и сказали, что компенсируют, и мы выйдем на летние каникулы раньше, 17 мая. Но сейчас говорят, что учимся как обычно, до 26-го. Требуйте вернуть каникулы, прогуливайте уроки, срывайте все мероприятия!» — такой призыв появился на одном из кабинетов в школе №30. URA.RU обратилось за комментарием к директору образовательного учреждения Александру Бормотову. По словам педагога, объявление не более чем шутка, которую решили устроить дети, его быстро убрали и в ситуации разобрались. «Никакой кражи каникул не было. Зимой дети вышли с них 8 января, хотя раньше учеба начиналась после старого Нового года. Но это не наше решение, а общефедеральное. Сейчас же учимся до 22 мая. После школу будут посещать только те, кто готовится к экзаменам или имеет долги, уроков по расписанию не будет», — пояснил Бормотов.