17 мая 2023

Вандалы изуродовали Mercedes пермячки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, мерседес, эмблема мерседес
Белый мercedes пермячки облили черной краской Фото:

В Перми неизвестные облили белую Mercedes черной краской. Фотографии испорченной иномарки опубликовала хозяйка автомобиля в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь на 16 мая какие-то уроды облили мою машину черной краской. Есть подозрение, что объектом мести должен был стать точно такой же автомобиль, принадлежащий моим соседям, но они с прошлой недели его не паркуют в нашем дворе», — написала хозяйка иномарки.

Девушка отметила, что уже написала заявление в полицию, а также проверила записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали странного мужчину возле ее автомобиля. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что заявление, поступившее от пермячки, зарегистрировано, сейчас проводится проверка.

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В Перми неизвестные облили белую Mercedes черной краской. Фотографии испорченной иномарки опубликовала хозяйка автомобиля в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В ночь на 16 мая какие-то уроды облили мою машину черной краской. Есть подозрение, что объектом мести должен был стать точно такой же автомобиль, принадлежащий моим соседям, но они с прошлой недели его не паркуют в нашем дворе», — написала хозяйка иномарки. Девушка отметила, что уже написала заявление в полицию, а также проверила записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали странного мужчину возле ее автомобиля. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что заявление, поступившее от пермячки, зарегистрировано, сейчас проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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