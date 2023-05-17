Вандалы изуродовали Mercedes пермячки. Фото

18 мая 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Белый мercedes пермячки облили черной краской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми неизвестные облили белую Mercedes черной краской. Фотографии испорченной иномарки опубликовала хозяйка автомобиля в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В ночь на 16 мая какие-то уроды облили мою машину черной краской. Есть подозрение, что объектом мести должен был стать точно такой же автомобиль, принадлежащий моим соседям, но они с прошлой недели его не паркуют в нашем дворе», — написала хозяйка иномарки. Девушка отметила, что уже написала заявление в полицию, а также проверила записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали странного мужчину возле ее автомобиля. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что заявление, поступившее от пермячки, зарегистрировано, сейчас проводится проверка. Получилось вполне стильно Сообщество «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте» Злоумышленник не пожалел краски для своей мести Сообщество «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

В Перми неизвестные облили белую Mercedes черной краской. Фотографии испорченной иномарки опубликовала хозяйка автомобиля в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В ночь на 16 мая какие-то уроды облили мою машину черной краской. Есть подозрение, что объектом мести должен был стать точно такой же автомобиль, принадлежащий моим соседям, но они с прошлой недели его не паркуют в нашем дворе», — написала хозяйка иномарки. Девушка отметила, что уже написала заявление в полицию, а также проверила записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали странного мужчину возле ее автомобиля. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что заявление, поступившее от пермячки, зарегистрировано, сейчас проводится проверка.