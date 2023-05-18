Шойгу проверил подготовку контрактников для СВО

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу проверил полигоны Западного военного округа Фото:

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил, как идет подготовка военнослужащих по контракту перед отправкой в зону СВО. С этой целью министр посетил полигоны Западного военного округа, сообщает Минобороны РФ.

«Все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции. Подготовка организована с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», — доложил министру главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков.

Военнослужащие проходят интенсивное обучение по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, по связи. Для всех организованы стрельбы из различных видов вооружения. После полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил, как идет подготовка военнослужащих по контракту перед отправкой в зону СВО. С этой целью министр посетил полигоны Западного военного округа, сообщает Минобороны РФ. «Все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции. Подготовка организована с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», — доложил министру главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков. Военнослужащие проходят интенсивное обучение по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, по связи. Для всех организованы стрельбы из различных видов вооружения. После полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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