Шойгу проверил подготовку контрактников для СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил, как идет подготовка военнослужащих по контракту перед отправкой в зону СВО. С этой целью министр посетил полигоны Западного военного округа, сообщает Минобороны РФ.
«Все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции. Подготовка организована с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», — доложил министру главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков.
Военнослужащие проходят интенсивное обучение по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, по связи. Для всех организованы стрельбы из различных видов вооружения. После полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей.
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