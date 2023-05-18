Ройзману* выбрали наказание за дискредитацию армии РФ

Ройзману* просят назначить штраф в 260 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по Ройзману (временная галерея)
Ройзману грозит лишь штраф Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Прокурор попросил оштрафовать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) на 260 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Прокурор просит назначить Ройзману штраф в 260 тысяч рублей», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Речи о лишении свободы не идет.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.

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Прокурор попросил оштрафовать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) на 260 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Прокурор просит назначить Ройзману штраф в 260 тысяч рублей», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Речи о лишении свободы не идет. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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