Ройзману* выбрали наказание за дискредитацию армии РФ

Ройзману грозит лишь штраф
новость из сюжетаДело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии
Прокурор попросил оштрафовать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) на 260 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Прокурор просит назначить Ройзману штраф в 260 тысяч рублей», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Речи о лишении свободы не идет.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.
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