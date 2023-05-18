Ройзману* выбрали наказание за дискредитацию армии РФ

Ройзману* просят назначить штраф в 260 тысяч рублей

Ройзману грозит лишь штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Прокурор попросил оштрафовать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) на 260 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Прокурор просит назначить Ройзману штраф в 260 тысяч рублей», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Речи о лишении свободы не идет.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.