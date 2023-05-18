18 мая 2023

В Кургане продают квартиру с немецкой сантехникой и сауной за 17,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
Самые дорогие курганские квартиры продают в основном в центре города Фото:

В Кургане продают квартиру за 17,5 млн рублей с немецкой сантехникой и сауной. Эта информация указана на сайте объявлений Avito.

«За 17 500 000 рублей продается 4-комнатная квартира площадью 155 кв. м., по адресу: улица Урицкого, 28. Сделан дизайнерский ремонт из качественных европейских материалов, хорошая немецкая сантехника, кухонный гарнитур с встроенной техникой входит в стоимость, также в квартире есть своя большая сауна. Торг и обмен возможен», — указано в объявлении.

Дом 1998 года постройки. Жителям обещают окна с выходом на солнечную сторону, наличие мебели и сантехники.

В числе дорогих квартир Кургана также жилье с пентхаусом в недавно сданном квартале «Резиденция». На продаже две трехкомнатных квартиры — за 16 и 15,7 млн рублей.

«Квартал „Резиденция“ расположен на тихой территории рядом с крупными городскими магистралями, в Центральном районе на пересечении улиц Мяготина и Савельева. Рядом находится остановка общественного транспорта, с которой можно добраться до центра города. В районе уже сформирована инфраструктура», — сообщает застройщик.

Чуть дешевле за 15 млн продается 5-комнатная двухуровневая квартира по адресу: Пушкина, 120. Представители агентства недвижимости рассказывают в объявлении, что отличительная особенность — наличие трех лоджий, а также двух санузлов. В квартире выполнен дизайнерский ремонт классического стиля.

Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне Глинки продают трехэтажный коттедж за 20 млн рублей. Примерно столько же будут стоить десять квартир-студий.

В квартире за 17,5 млн предлагают дизайнерский ремонт
В квартире за 17,5 млн предлагают дизайнерский ремонт
Фото:
В квартире установлена импортная сантехника
В квартире установлена импортная сантехника
Фото:
Новые жильцы получат собственную сауну
Новые жильцы получат собственную сауну
Фото:
За 15 млн можно получить двухэтажную квартиру площадью 286 кв. м.
За 15 млн можно получить двухэтажную квартиру площадью 286 кв. м.
Фото:
Квартира расположена в тихом месте в центре города
Квартира расположена в тихом месте в центре города
Фото:
Площадь кухни составляет 30 кв. м.
Площадь кухни составляет 30 кв. м.
Фото:
Застройщик «Брусника» предлагает просторные парковки в квартале «Резиденция»
Застройщик «Брусника» предлагает просторные парковки в квартале «Резиденция»
Фото:
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В Кургане продают квартиру за 17,5 млн рублей с немецкой сантехникой и сауной. Эта информация указана на сайте объявлений Avito. «За 17 500 000 рублей продается 4-комнатная квартира площадью 155 кв. м., по адресу: улица Урицкого, 28. Сделан дизайнерский ремонт из качественных европейских материалов, хорошая немецкая сантехника, кухонный гарнитур с встроенной техникой входит в стоимость, также в квартире есть своя большая сауна. Торг и обмен возможен», — указано в объявлении. Дом 1998 года постройки. Жителям обещают окна с выходом на солнечную сторону, наличие мебели и сантехники. В числе дорогих квартир Кургана также жилье с пентхаусом в недавно сданном квартале «Резиденция». На продаже две трехкомнатных квартиры — за 16 и 15,7 млн рублей. «Квартал „Резиденция“ расположен на тихой территории рядом с крупными городскими магистралями, в Центральном районе на пересечении улиц Мяготина и Савельева. Рядом находится остановка общественного транспорта, с которой можно добраться до центра города. В районе уже сформирована инфраструктура», — сообщает застройщик. Чуть дешевле за 15 млн продается 5-комнатная двухуровневая квартира по адресу: Пушкина, 120. Представители агентства недвижимости рассказывают в объявлении, что отличительная особенность — наличие трех лоджий, а также двух санузлов. В квартире выполнен дизайнерский ремонт классического стиля. Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне Глинки продают трехэтажный коттедж за 20 млн рублей. Примерно столько же будут стоить десять квартир-студий.
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