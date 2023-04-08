Коттедж оценили в 20 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском микрорайоне Глинки за 20 миллионов рублей продают трехуровневый семикомнатный коттедж. Исходя из среднерыночной стоимости, примерно столько же будут стоить десять квартир-студий в регионе. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.

«Продаю коттедж в живописном месте недалеко от леса. Восемь километров от центра Кургана. На первом этаже расположены большая кухня и гостиная с витражными окнами и камином, отдельная комната под спальню или кабинет и санузел с душевой. На втором — четыре спальни. На третьем — расположены мансарда и помещение для занятий спортом или обустройства детской комнаты. Цена: 20 миллионов рублей», — пишет собственник.

Ранее на портале появилось объявление о продаже дачи под Курганом за 3,5 миллиона рублей. За такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города. По словам руководителя отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Аллы Медведевой, в столице региона квартиры и дома, стоимостью выше 15 миллионов рублей, покупают как бизнесмены, так и наемные рабочие. В беседе с URA.RU она отметила, что, как правило, сделка проводится с привлечением ипотечных средств.

Коттедж расположен в черте города Фото: сайт Avito