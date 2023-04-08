08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Кургане продают трехэтажный коттедж по цене десяти квартир-студий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж оценили в 20 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В курганском микрорайоне Глинки за 20 миллионов рублей продают трехуровневый семикомнатный коттедж. Исходя из среднерыночной стоимости, примерно столько же будут стоить десять квартир-студий в регионе. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.

«Продаю коттедж в живописном месте недалеко от леса. Восемь километров от центра Кургана. На первом этаже расположены большая кухня и гостиная с витражными окнами и камином, отдельная комната под спальню или кабинет и санузел с душевой. На втором — четыре спальни. На третьем — расположены мансарда и помещение для занятий спортом или обустройства детской комнаты. Цена: 20 миллионов рублей», — пишет собственник.

Ранее на портале появилось объявление о продаже дачи под Курганом за 3,5 миллиона рублей. За такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города. По словам руководителя отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Аллы Медведевой, в столице региона квартиры и дома, стоимостью выше 15 миллионов рублей, покупают как бизнесмены, так и наемные рабочие. В беседе с URA.RU она отметила, что, как правило, сделка проводится с привлечением ипотечных средств.

Коттедж расположен в черте города
Коттедж расположен в черте города
Фото:
В доме три этажа
В доме три этажа
Фото:

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В курганском микрорайоне Глинки за 20 миллионов рублей продают трехуровневый семикомнатный коттедж. Исходя из среднерыночной стоимости, примерно столько же будут стоить десять квартир-студий в регионе. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале. «Продаю коттедж в живописном месте недалеко от леса. Восемь километров от центра Кургана. На первом этаже расположены большая кухня и гостиная с витражными окнами и камином, отдельная комната под спальню или кабинет и санузел с душевой. На втором — четыре спальни. На третьем — расположены мансарда и помещение для занятий спортом или обустройства детской комнаты. Цена: 20 миллионов рублей», — пишет собственник. Ранее на портале появилось объявление о продаже дачи под Курганом за 3,5 миллиона рублей. За такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города. По словам руководителя отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Аллы Медведевой, в столице региона квартиры и дома, стоимостью выше 15 миллионов рублей, покупают как бизнесмены, так и наемные рабочие. В беседе с URA.RU она отметила, что, как правило, сделка проводится с привлечением ипотечных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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