17 мая 2023

В Тюмени 83-летняя женщина через суд развелась с 92-летним мужем

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Супруги прожили в браке 64 года Фото:

Калининский суд Тюмени удовлетворил иск о расторжении брака между 83-летней женщиной и ее 92-летним мужем. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что брак супругов продлился 64 года.

«Мировой судья Калининского судебного района г. Тюмени рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело. По иску 83-летней жительницы Тюмени Анны Тимофеевны к своему 92-летнему супругу Дмитрию Ивановичу о расторжении брака», — указано в сообщении пресс-службы судов.

По словам женщины, причиной развода стало поведение супруга: она пожаловалась судье, что муж ее бьет, ворует вещи, косметику и лекарства. Мужчина, в свою очередь, утверждал, что бывшая жена хочет выселить его из квартиры. «Ответчик в судебном заседании иск не признал. Пояснил, что жена хочет выселить его из квартиры, в которой он прописан с 1998 года, но собственником не является», — сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Тюменской области.

Изначально супругам дали три месяца на примирение, но это ни к чему не привело. Суд удовлетворил иск о расторжении брака.

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Калининский суд Тюмени удовлетворил иск о расторжении брака между 83-летней женщиной и ее 92-летним мужем. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что брак супругов продлился 64 года. «Мировой судья Калининского судебного района г. Тюмени рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело. По иску 83-летней жительницы Тюмени Анны Тимофеевны к своему 92-летнему супругу Дмитрию Ивановичу о расторжении брака», — указано в сообщении пресс-службы судов. По словам женщины, причиной развода стало поведение супруга: она пожаловалась судье, что муж ее бьет, ворует вещи, косметику и лекарства. Мужчина, в свою очередь, утверждал, что бывшая жена хочет выселить его из квартиры. «Ответчик в судебном заседании иск не признал. Пояснил, что жена хочет выселить его из квартиры, в которой он прописан с 1998 года, но собственником не является», — сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Тюменской области. Изначально супругам дали три месяца на примирение, но это ни к чему не привело. Суд удовлетворил иск о расторжении брака.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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