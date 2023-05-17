Жители Нового Уренгоя просят власти перенести стелу, которую сломало ветром

18 мая 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Горожане просят перенести стелу в другой район Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) попросили власти города перенести стелу, которую недавно снес ветер из-за урагана, в другой район. Как пишут горожане в telegram-канале «Воронов Chat», теперь стела находится в отдаленном месте, где некрасивый вид и нет парковки. «Красивая была новая стела, которую снес ураганный ветер. Но и расположена она была, на мой взгляд, в крайне неудачном месте. Горожане и гости нашего города всегда любили останавливаться фотографироваться. Была площадка, где можно было на короткое время припарковаться. Свадьбы, выпускные и другие мероприятия не обходились без фото у стелы, когда она располагалась в районе ПМК-9. И фон позади был красивый всегда. В новом же месте возле круга аэропорта возле стелы не остановиться, нет парковочной зоны. И фотографировать просто нечего. Позади столбы с проводами, промзоны, пески. Может администрация все-таки рассмотрит вопрос о переносе где-то в районе ближе к развязке», — написал Михаил Григорьевич. Другие жители города поддержали автора. Горожане также не понимают, почему стелу не перенесут на прежнее место. «Про стелу, да. Тоже не понимаю, почему нельзя сделать как было?» — поинтересовалась Ирина. П пресс-службе пресс-службе администрации пояснили, что городская стела была установлена на новом месте в связи со строительством транспортной развязки в районе ПМК-9. В настоящее время разрабатывается проект благоустройства данной площадки и организации парковки. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Новом Уренгое сломал стелу, которая находится при въезде в город. Жители города начали массово публиковать фото поломанной стелы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) попросили власти города перенести стелу, которую недавно снес ветер из-за урагана, в другой район. Как пишут горожане в telegram-канале «Воронов Chat», теперь стела находится в отдаленном месте, где некрасивый вид и нет парковки. «Красивая была новая стела, которую снес ураганный ветер. Но и расположена она была, на мой взгляд, в крайне неудачном месте. Горожане и гости нашего города всегда любили останавливаться фотографироваться. Была площадка, где можно было на короткое время припарковаться. Свадьбы, выпускные и другие мероприятия не обходились без фото у стелы, когда она располагалась в районе ПМК-9. И фон позади был красивый всегда. В новом же месте возле круга аэропорта возле стелы не остановиться, нет парковочной зоны. И фотографировать просто нечего. Позади столбы с проводами, промзоны, пески. Может администрация все-таки рассмотрит вопрос о переносе где-то в районе ближе к развязке», — написал Михаил Григорьевич. Другие жители города поддержали автора. Горожане также не понимают, почему стелу не перенесут на прежнее место. «Про стелу, да. Тоже не понимаю, почему нельзя сделать как было?» — поинтересовалась Ирина. П пресс-службе пресс-службе администрации пояснили, что городская стела была установлена на новом месте в связи со строительством транспортной развязки в районе ПМК-9. В настоящее время разрабатывается проект благоустройства данной площадки и организации парковки. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Новом Уренгое сломал стелу, которая находится при въезде в город. Жители города начали массово публиковать фото поломанной стелы.