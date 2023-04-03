Вагит Алекперов стал богаче после ухода с поста главы «ЛУКОЙЛа»

Вагит Алекперов стал богаче на 10 миллиардов долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав 20 самых богатейших людей России 2023 года.

«Ваги Алекперов занял 6 место рейтинга 20 богатейших российских бизнесменов. Его состояние составляет 20,5 миллиардов долларов (прирост 10 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом)», — указано в журнале Forbes.

В 2022 году Алекперов потерял 14,4 миллиарда долларов и занимал в рейтинге самых богатых бизнесменов страны 10 строчку. Его состояние оценивалось в 10,5 миллиардов долларов.

Ранее URA.RU сообщало, что президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подал в отставку. При этом экс-президент остается акционером компании.