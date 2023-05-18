Министр здравоохранения Свердловской области лишился своего зама

Замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин написал заявление на увольнение. На посту он проработал чуть больше года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Замминистра здравоохранения Валентин Еремкин уходит со своего поста. В должности он проработал недолго — чуть больше года. Губернатор Евгений Куйвашев принял его заявление», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там информацию об увольнении Еремкина подтвердили.
В 2007 году Еремкин окончил УГМУ (Уральский государственный медицинский университет). В 2008 году прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». В 2016 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Он был награжден Почетной грамотой президента России и Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.
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