Министр здравоохранения Свердловской области лишился своего зама

Замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин написал заявление на увольнение
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Замминистра свердловского минздрава Валентин Еремкин написал заявление на увольнение Фото:

Замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин написал заявление на увольнение. На посту он проработал чуть больше года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Замминистра здравоохранения Валентин Еремкин уходит со своего поста. В должности он проработал недолго — чуть больше года. Губернатор Евгений Куйвашев принял его заявление», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там информацию об увольнении Еремкина подтвердили.

В 2007 году Еремкин окончил УГМУ (Уральский государственный медицинский университет). В 2008 году прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». В 2016 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Он был награжден Почетной грамотой президента России и Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.

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Замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин написал заявление на увольнение. На посту он проработал чуть больше года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Замминистра здравоохранения Валентин Еремкин уходит со своего поста. В должности он проработал недолго — чуть больше года. Губернатор Евгений Куйвашев принял его заявление», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там информацию об увольнении Еремкина подтвердили. В 2007 году Еремкин окончил УГМУ (Уральский государственный медицинский университет). В 2008 году прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». В 2016 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Он был награжден Почетной грамотой президента России и Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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