Министр здравоохранения Свердловской области лишился своего зама

Замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин написал заявление на увольнение

Замминистра свердловского минздрава Валентин Еремкин написал заявление на увольнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин написал заявление на увольнение. На посту он проработал чуть больше года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Замминистра здравоохранения Валентин Еремкин уходит со своего поста. В должности он проработал недолго — чуть больше года. Губернатор Евгений Куйвашев принял его заявление», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там информацию об увольнении Еремкина подтвердили.

В 2007 году Еремкин окончил УГМУ (Уральский государственный медицинский университет). В 2008 году прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». В 2016 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Он был награжден Почетной грамотой президента России и Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.