Оборонному заводу в Перми одобрили проект по масштабной реконструкции

18 мая 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Новый комплекс завода будет построен в Кировском районе Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проект по строительству и реконструкции объектов пермского завода «Машиностроитель» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Новость по теме Пермским заводам дадут миллиарды на новые производства «Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры для обеспечения серийного выпуска изделий АО «Пермский завод «Машиностроитель»», — информирует организация. Производственные площадки завода расположены в Мотовилихинском и Кировском районах города. Строительство нового цеха предполагается на правом берегу Камы, где находится сборочно-комплектовочная база «Машиностроителя». Здесь будет налажено производство узлов и агрегатов для авиадвигателя ПД-8. Площадь комплекса превысит 20 тысяч квадратных ветров. Специально для комплекса будут проложены железнодорожные пути. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год. Завод «Машиностроитель» производит продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей. Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Так, на оборонном заводе изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, установленного на самолетах президента России.

Проект по строительству и реконструкции объектов пермского завода «Машиностроитель» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». «Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры для обеспечения серийного выпуска изделий АО «Пермский завод «Машиностроитель»», — информирует организация. Производственные площадки завода расположены в Мотовилихинском и Кировском районах города. Строительство нового цеха предполагается на правом берегу Камы, где находится сборочно-комплектовочная база «Машиностроителя». Здесь будет налажено производство узлов и агрегатов для авиадвигателя ПД-8. Площадь комплекса превысит 20 тысяч квадратных ветров. Специально для комплекса будут проложены железнодорожные пути. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год. Завод «Машиностроитель» производит продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей. Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Так, на оборонном заводе изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, установленного на самолетах президента России.