Оборонному заводу в Перми одобрили проект по масштабной реконструкции

Проект по строительству и реконструкции объектов пермского завода «Машиностроитель» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы».
«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры для обеспечения серийного выпуска изделий АО «Пермский завод «Машиностроитель»», — информирует организация.
Производственные площадки завода расположены в Мотовилихинском и Кировском районах города. Строительство нового цеха предполагается на правом берегу Камы, где находится сборочно-комплектовочная база «Машиностроителя». Здесь будет налажено производство узлов и агрегатов для авиадвигателя ПД-8. Площадь комплекса превысит 20 тысяч квадратных ветров. Специально для комплекса будут проложены железнодорожные пути. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.
Завод «Машиностроитель» производит продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей. Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Так, на оборонном заводе изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, установленного на самолетах президента России.
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