Тюменцы будут получать выплаты на детей по новым правилам

18 мая 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Выплату за рождения первенца можно будет получить после регистрации ребенка в ЗАГС Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменские семьи смогут получить выплату за рождение первенца сразу после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Об этом глава региона Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. Раньше для получения указанной выплаты родителям необходимо было подтвердить факт проживания на территории региона на протяжении пяти лет. «Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона напомнил, что раньше для получения указанной выплаты необходимо было документально подтвердить факт проживания в регионе на протяжении пяти лет. Из-за этого многие родители обращались в суды. «Теперь в этом нет необходимости. Сегодня подписал соответствующее постановление», — добавил тюменский губернатор в своей публикации. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, ставшие родителями, могут рассчитывать на получение регионального маткапитала. Размер единовременной выплаты составляет 150 тыс. рублей на первого ребенка и 100 тыс. рублей на третьего и последующих.

Тюменские семьи смогут получить выплату за рождение первенца сразу после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Об этом глава региона Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. Раньше для получения указанной выплаты родителям необходимо было подтвердить факт проживания на территории региона на протяжении пяти лет. «Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона напомнил, что раньше для получения указанной выплаты необходимо было документально подтвердить факт проживания в регионе на протяжении пяти лет. Из-за этого многие родители обращались в суды. «Теперь в этом нет необходимости. Сегодня подписал соответствующее постановление», — добавил тюменский губернатор в своей публикации. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, ставшие родителями, могут рассчитывать на получение регионального маткапитала. Размер единовременной выплаты составляет 150 тыс. рублей на первого ребенка и 100 тыс. рублей на третьего и последующих.