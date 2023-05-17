17 мая 2023

Тюменцы будут получать выплаты на детей по новым правилам

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Юго-западному району. Екатеринбург, ребенок, коляска, семья, родители, парк, лето
Выплату за рождения первенца можно будет получить после регистрации ребенка в ЗАГС Фото:

Тюменские семьи смогут получить выплату за рождение первенца сразу после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Об этом глава региона Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. Раньше для получения указанной выплаты родителям необходимо было подтвердить факт проживания на территории региона на протяжении пяти лет.

«Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Глава региона напомнил, что раньше для получения указанной выплаты необходимо было документально подтвердить факт проживания в регионе на протяжении пяти лет. Из-за этого многие родители обращались в суды. «Теперь в этом нет необходимости. Сегодня подписал соответствующее постановление», — добавил тюменский губернатор в своей публикации.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, ставшие родителями, могут рассчитывать на получение регионального маткапитала. Размер единовременной выплаты составляет 150 тыс. рублей на первого ребенка и 100 тыс. рублей на третьего и последующих.

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Тюменские семьи смогут получить выплату за рождение первенца сразу после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Об этом глава региона Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. Раньше для получения указанной выплаты родителям необходимо было подтвердить факт проживания на территории региона на протяжении пяти лет. «Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона напомнил, что раньше для получения указанной выплаты необходимо было документально подтвердить факт проживания в регионе на протяжении пяти лет. Из-за этого многие родители обращались в суды. «Теперь в этом нет необходимости. Сегодня подписал соответствующее постановление», — добавил тюменский губернатор в своей публикации. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, ставшие родителями, могут рассчитывать на получение регионального маткапитала. Размер единовременной выплаты составляет 150 тыс. рублей на первого ребенка и 100 тыс. рублей на третьего и последующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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