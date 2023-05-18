НАТО утвердит программу полного перевооружения Украины в июле

НАТО анонсировала многолетнюю программу военной помощи для Украины. Она будет включать в себя полное перевооружение страны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО примет на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу. <…> Украина может получить крылатых ракет большого радиуса», —
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев присоединился к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. США и другие страны Запада оказывают военную поддержку Украине с начала СВО. Киев также стремится войти в состав Североатлантического альянса.
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