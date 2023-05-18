НАТО утвердит программу полного перевооружения Украины в июле

Столтенберг допустил поставки крылатых ракет Украине
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
НАТО хочет полностью перевооружить Украину по западному образцу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО анонсировала многолетнюю программу военной помощи для Украины. Она будет включать в себя полное перевооружение страны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО примет на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу. <…> Украина может получить крылатых ракет большого радиуса», — подчеркнул Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления веласт на портале Ruptly.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев присоединился к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. США и другие страны Запада оказывают военную поддержку Украине с начала СВО. Киев также стремится войти в состав Североатлантического альянса.

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НАТО анонсировала многолетнюю программу военной помощи для Украины. Она будет включать в себя полное перевооружение страны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО примет на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу. <…> Украина может получить крылатых ракет большого радиуса», — подчеркнул Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления веласт на портале Ruptly. Ранее в МИД Украины заявили, что Киев присоединился к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. США и другие страны Запада оказывают военную поддержку Украине с начала СВО. Киев также стремится войти в состав Североатлантического альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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