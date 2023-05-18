Россия рискует остаться без армянского коньяка

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Завод в Армении прекратит ввоз коньяка в Россию Фото:

Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию своей продукции. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Завод прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости», — подчеркнул Ваан Керобян во время совместного заседания ряда комиссий парламента. Его слова приводит радио Sputnik Армения.

Керобян подчеркнул, что в Армении все больше акцентируют внимание на винные сорта. Тем не менее отмечается, что Ереванский коньячный завод не единственный поставщик коньяка из Армении в Россию. Он производит известный в РФ коньяк «Арарат».

В первые два месяца 2023 года ввоз алкогольной продукции в Россию увеличился на 23%. Он превысил 79 миллионов литров.

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Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию своей продукции. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян. «Завод прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости», — подчеркнул Ваан Керобян во время совместного заседания ряда комиссий парламента. Его слова приводит радио Sputnik Армения. Керобян подчеркнул, что в Армении все больше акцентируют внимание на винные сорта. Тем не менее отмечается, что Ереванский коньячный завод не единственный поставщик коньяка из Армении в Россию. Он производит известный в РФ коньяк «Арарат». В первые два месяца 2023 года ввоз алкогольной продукции в Россию увеличился на 23%. Он превысил 79 миллионов литров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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