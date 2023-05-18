Россия рискует остаться без армянского коньяка

Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию своей продукции. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.
«Завод прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости», — подчеркнул Ваан Керобян во время совместного заседания ряда комиссий парламента. Его слова
Керобян подчеркнул, что в Армении все больше акцентируют внимание на винные сорта. Тем не менее отмечается, что Ереванский коньячный завод не единственный поставщик коньяка из Армении в Россию. Он производит известный в РФ коньяк «Арарат».
В первые два месяца 2023 года ввоз алкогольной продукции в Россию увеличился на 23%. Он превысил 79 миллионов литров.
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